Vigilancia de ríos y embalses: la situación de riesgo continúa en Andalucía

Andalucía prioriza la vigilancia de ríos y embalses porque la situación de riesgo sigue vigente, a pesar de la «tregua» que ha dado temporalmente la lluvia. Ayer se reanudó la búsqueda del motorista desaparecido al caer al río Genal en Pujerra (Málaga). Córdoba desactivó también la preemergencia y permite el regreso de los desalojados. En El Palmar de Troya se autorizó el regreso a sus casas de los vecinos desalojados. También fueron sacados de las casas por las inundaciones 41 niños de Sevilla que estaban de convivencia en Ávila. De su lado, el río Guadalete entra en nivel naranja en Jerez por su crecida tras las últimas lluvias.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, pidió a los andaluces que no caigan en la confianza al ver que no está lloviendo, ya que avisó de que es mucho más peligroso el día después de las lluvias, cuando los ciudadanos vuelven a moverse más, ir al campo o cruzar arroyos, por ejemplo. «En un minuto puede venir una riada», señaló Sanz, quien explicó que ahora hay muchas escorrentías y se están produciendo desembalses por seguridad que provocan aumentos de caudal de los ríos y algún desbordamiento, aunque no esté lloviendo.

Los niveles de los ríos han bajado y actualmente no hay ninguno en rojo en la comunidad, aunque siete están en naranja. Ahora mismo hay dos puestos de mando avanzado, uno en El Palmar de Troya, de Sevilla, para vigilar el Guadalquivir, y otro en Jerez, que se montó en la noche del jueves ante la elevación del río Guadalete.

La agencia de Emergencias andaluza mantiene «una extrema vigilancia», también en la localidad gaditana de Espera o en las sevillanas de Cantillana y Montellano. En Sevilla, se vigila el río Tamarguillo, que se desbordó.

Durante la dana y posterior tren de borrascas, que lleva ya veinte días, el 112 ha coordinado unas 3.200 incidencias. Málaga es la provincia que acumula más, con 780, seguida de Cádiz, con 622.

El Plan de Emergencias sigue activado en situación operativa 1, porque aunque los avisos de Aemet han desaparecido, el riesgo sigue y no se pueden descartar incidencias, señaló el consejero.

Uno de los puntos críticos es Jerez de la Frontera. El Ayuntamiento jerezano activó a las seis de la mañana de este viernes el aviso naranja por desbordamiento del río Guadalete y la fase de emergencia en situación operativa 1, una circunstancia que derivó en los primeros desalojos voluntarios entre la población más cercana a su ribera. La alcaldesa, María José García Pelayo, pidió a sus vecinos «mucha tranquilidad», asegurando que están «en buenas manos» y que «está todo controlado». «Como digo siempre, muchísima prudencia», señaló la regidora. Por la tarde, el caudal bajó de los cinco metros.

Lo que sí están haciendo las lluvias es paliar la situación de sequía. El Espacio Natural de Doñana ha recuperado un total de 16.000 hectáreas inundadas de su superficie después de que desde el pasado septiembre de 2024 haya recibido 300 mm de lluvia, destacaron desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de sus redes sociales, señalando que esto supone «un respiro para su biodiversidad y ecosistemas, que se benefician del regreso del agua». El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, señaló que los distintos comités de sequía se van a reunir a partir del martes para actualizar sus medidas, con la previsión de aumentar la dotación para regadío.