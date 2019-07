Novartis: compañía más innovadora 2019

Hay laboratorios que están ligados a grandes hitos en el botiquín de enfermedades que se cobraban la vida de los pacientes de forma cruel. Cuando se habla de la farmacéutica suiza esto se ha convertido en el leitmotiv de su día a día y por eso desde los VIII Premios A TU SALUD ha querido destacar en esta ocasión a Novartis como «Compañía más innovadora en 2018». Jesús Ponce, presidente del Grupo Novartis España, apunta que «recibir este galardón es un gran honor para Novartis ya que reconoce nuestro esfuerzo diario por incorporar las tecnologías más punteras del mercado en todos los proyectos que llevamos a cabo».

De hecho, las cifras les avalan y ponen de manifiesto que la innovación es una de sus prioridades como compañía. Y es que, en 2018, Novartis invirtió a nivel internacional 9.100 millones de dólares en investigación y desarrollo, cifra que se traduce en el 22% de las ventas netas de la división Innovative Medicines de Novartis. También puso en marcha y formó parte de 242 ensayos clínicos, 129 de los cuales en fases iniciales (Fase I y Fase II), lo que significa que 53% de los ensayos clínicos del laboratorio son en fases tempranas. Al mismo tiempo, alberga una de las mayores plataformas industriales dedicadas a la fabricación de medicamentos y materias primas farmacéuticas.

Quizás, este año cabe destacar la llegada como opción real para los pacientes de la primera terapia inmunocelular CAR-T. Ponce explica que «en Novartis centramos nuestros esfuerzos en diferentes áreas terapéuticas en las que somos líderes en innovación». En Oncología han reforzado nuestra apuesta por abrir nuevas líneas de investigación a través del desarrollo estrategias científicas disruptivas como la inmuno-oncología, que reprograma el sistema inmunitario para reconocer y combatir el cáncer, y la terapia celular. «En este sentido, nos sentimos muy orgullosos de haber introducido las CAR-T en nuestro país, un enfoque terapéutico revolucionario que está transformando el tratamiento y pronóstico de enfermedades onco-hematológicas que hasta ahora no contaban con soluciones que mejorasen significativamente la supervivencia», comenta el presidente de Novartis.

Por ello, no descuidan otras áreas médicas. En Cardiología pone el foco en la investigación relacionada con la insuficiencia cardíaca y otros problemas cardíacos causados por la inflamación vascular. También exploran terapias para ayudar a los pacientes a reducir y controlar su riesgo cardiovascular. Los tratamientos para combatir la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) destacan en materia de patologías respiratorias, además, cabe subrayar su trabajo en la investigación de otras enfermedades como la fibrosis quística o el asma grave.También apoyan a pacientes con enfermedades de la piel, ya sean moderadas o graves, incluida la psoriasis y la urticaria crónica espontánea, que pueden afectar significativamente en la calidad de vida de quienes la sufren. Trabajan para desarrollar nuevas terapias para patologías hepáticas no virales, incluida la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), una enfermedad relacionada con la obesidad.

«En Novartis también descubrimos y desarrollamos terapias para distintas enfermedades neurológicas. Además, trabajamos orientados a superar los obstáculos de innovación existentes en el campo de la neurociencia», explicaPonce. La salud visual también forma parte de su agenda, ya que están desarrollando componentes para diferentes enfermedades retinianas, focalizando nuestro esfuerzo en la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) e investigamos, a la vez, alrededor de nuevos tratamientos para el glaucoma, el ojo seco y otras condiciones oculares. Por ejemplo, ante la dificultad de acceso al tejido cerebral de los pacientes, estamos invirtiendo en tecnología de células madre para convertir las células de la piel de los pacientes –más sencillas de recolectar– en neuronas. Estos conocimientos los aplicamos en la lucha contra la esclerosis múltiple, la migraña, el dolor neuropático y el Alzheimer.

Así, el presidente de Novartis concluye que «como empresa responsable, trabajamos para aportar valor a la sociedad a partir de una innovación basada en el conocimiento científico, con el objetivo de ofrecer soluciones para el cuidado de la salud que permitan dar respuesta a las necesidades cambiantes de los pacientes y de las sociedades de todo el mundo».

Perfil: con ADN innovador

