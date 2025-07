Ni Argentina ni Brasil: atrapan un caimán en una de las zonas de baño más populares de Castilla-La Mancha

Lo que parecía una jornada de pesca rutinaria para los miembros de la sociedad local se convirtió en un hallazgo exótico: un joven caimán de anteojos, un depredador originario de las selvas de sudamerica, sorprendió a los pescadores nadando en las tranquilas aguas del embalse de Almansa, uno de los lugares de baño más populares de la provincia de Albacete, a miles de kilómetros de su hábitat natural.

La sorpresa que causó dio paso a una rápida actuación, pues conscientes de que el reptil no pertenecía allí, los pescadores alertaron de inmediato al Seprona y a los agentes medioambientales. El operativo de rescate se ejcutó con precisión, garantizando la seguridad tanto del animal como del equipo para que el pequeño intruso fuera trasladado a las instalaciones de Safari Madrid, donde recibiría una evaluación veterinaria completa.

Una vez allí se confirmó la identidad del visitante: un Caiman Crocodilus de menos de un metro, un ejemplar juvenil cuya presencia en un embalse castellano no ha sido solo una anécdota, sino que ha generado una alerta para los agentes medioambientales.

Más allá de la anécdota, está la amenaza para el ecosistema

Los expertos de Safari Madrid, quienes ya habían rescatado un ejemplar similar en una balsa de Yunclillos, en Toledo, han confirmado que no se trata de un caso aislado, sino el síntoma de un problema creciente: la tenencia irresponsable de animales exóticos que, al crecer, son abandonados a su suerte en entornos para los que no están preparados y que no están preparados para ellos.

Si bien el caimán es pequeño, su especie es un depredador increíblemente adaptable, ya que su dieta, que incluye crustáceos, peces, anfibios, aves y pequeños mamíferos, le permite prosperar en nuevos entornos, convirtiéndolo en una potencial especie invasora que podría irrumpir el frágil equilibrio de la fauna local, según han advertido desde Safari Madrid.