El aislamiento en casa y sanos hace mella, pero cuesta aún más cuando el COVID-19 ha llamado a tu puerta y te encuentras solo en una habitación de hospital. Para evitar que los afectados se vengan abajo, la Junta ha habilitado un correo electrónico para recoger mensajes de ánimo y aliento dirigidos a los enfermos.

Así lo anunció la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien detalló que los interesados pueden contribuir a esta iniciativa de la Consejería de Sanidad a través de la dirección apoyoafectadosCOVID19@saludcastillayleon.es.

Esta medida surge con el fin de paliar la soledad de los pacientes ingresados en los hospitales para lo que pone a disposición de los ciudadanos un email mediante el cual, de manera anónima, puedan enviar un mensaje de “ánimo, afectuoso y positivo” que les haga más llevadera esta situación.

Se necesita personal sanitario

Por otro lado, y en cuanto a personal sanitario, el Ejecutivo autonómico hizo un llamamiento al personal de enfermería, tanto de las bolsas ordinarias de empleo como voluntarios, para que se incorporen cuando se les llama ante la necesidad de estos profesionales en el sistema.

“Se están haciendo llamamientos y hay profesionales que no se incorporan, lo pedimos encarecidamente, esto no puede ser, todos tenemos que poner nuestro gran grano de arena. Por favor, acudan a nuestro llamamiento porque es fundamental”, clamó la consejera de Sanidad.

Tanto el personal jubilado (su tarea suele centrarse en la zona de uso del teléfono y la formación) que se ha ofrecido como los estudiantes de los últimos cursos y residentes MIR están en un listado y las gerencias de Sanidad de las provincias los llaman en función de la necesidad, precisó Casado, si bien subrayó que la necesidad ahora está en enfermería y auxiliares de enfermería más que en médicos.

“No se va a olvidar a la gente que está trabajando, que nadie dude de que no nos olvidaremos de ellos y de recompensarlos, pero también he de decir que tampoco nos olvidaremos de aquellos que no acuden al llamamiento en una situación como esta, de ninguna de las maneras”, sentenció el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea.

Para aquellos que quieran apuntarse y colaborar en aquellas labores que se precisen, sigue activo el correo electrónico para tal fin: voluntarioscovid19@saludcastillayleon.es, en el que se debe especificar la formación y el lugar de residencia.

Donaciones económicas y de material

Por otro lado, las empresas que quieran y puedan colaborar en la elaboración de material de protección para sanitarios, sociosanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y quien pudiera necesitarlos, puede ponerse en contacto con la Junta para aclarar más detallas en la dirección covidofertaproducto@jcyl.es.

Finalmente, y para todos aquellos que no sean sanitarios ni puedan aportar ayuda material, y ante la petición de habilitar una vía de donaciones por parte de empresas y particulares, el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León coordina toda la acción para recoger las aportaciones que se deseen realizar. Para más información se puede consultar su página web o llamar al 975 232 677 seleccionando la opción 1 (Administración).