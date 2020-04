El coronavirus ha afectado a todos los sectores y a todas las actividades, también a las pasarelas. Por ello, la séptima Semana de la Moda de Valladolid (VII MOVA) se vivirá a través de las redes sociales donde 37 comercios de la ciudad mostrarán las tendencias de la nueva temporada primavera-verano en la primera edición exclusivamente online de esta iniciativa.

La Semana de la Moda de Valladolid ha querido mantener su presencia en el calendario, 20 y 21 de abril, como una forma de apoyo a los establecimientos participantes, que han apostado por adaptarse a las circunstancias de emergencia sanitaria para presentar su oferta para la temporada primavera-verano y lanzar un mensaje de optimismo y deseo de la pronta superación de esta situación.

Las restricciones derivadas del estado de alarma obligan a cambiar el formato y en lugar de los tradicionales desfiles, las redes sociales de MOVA y de los organizadores, Avadeco y Agencia Tamayo, difundirán vídeos con las propuestas de cada uno de los establecimientos participantes.

Esta cita, desarrollada exclusivamente en redes sociales, servirá de escaparate al comercio local de moda y complementos, que en Valladolid se ha caracterizado por ofrecer una amplia variedad de propuestas, con tiendas más tradicionales junto a establecimientos que apuestan por las últimas tendencias, más arriesgadas.

En esta edición online de MOVA participarán: Agued&CO, Azabache, Bo Cool, Boboli, Zapatos Biarritz, Zapatos Paris, Tamayo Danza, Drovers, El Burrito Pepe, Guateque Moda, Hispanitas, Hojarasca, Il Trastevere, Jaime Valentín, Kilarny, La Novia&Co, Tejidos Ana, Maku Ruiz, Monedero Moda Íntima, No Drama, Novias María Luisa, Ah! Luna Regalos, María Jesús Hernández, Marpormedio, Merkurio Moda, Pantalón, Pilar Prieto, Regalado Moda, Corsetería Reinas, Moda Santa Cruz, Señorita Malauva, Rosa Barbero, No Drama, Sweeter, The Black Monkey, Vega by Bimbi y Moda Wappa.