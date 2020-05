“No pensé que en mi trayectoria política diría esto, pero me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensato”. Así de contundente se ha mostrado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ante la petición de algunas Comunidades autonómas de pasar ya a la fase 1.

“No deja de sorprenderme, que se deban tomar las mismas decisiones para España, no lo entiendo desde el punto de vista moral. La política debe tener responsabilidad moral y no asumirla es incomprensible” indicaba durante su comparecencia en la rueda de prensa para dar voz a los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno.

Aunque Igea comenzaba su intervención valorando “positivamente” la prórroga del Estado de Alarma, que "permite tomar medidas que no se podrían tomar de otra manera”, señalaba a continuación “que estamos viendo cosas sorprendentes. No sé en que país vivimos. Nos estamos jugando la vida de miles de españoles y nadie quiere tomar una decisión . Aquí todos quieren avanzar de fase para que la decisión no recaiga sobre sino sobre todos”.

En este sentido ha criticado que “me parece inaudito que en un país democrático los expertos tengan que ir encapuchados. No se da el nombre de los expertos porque así no se les presiona". Por ello ha dicho que la Junta es responsable, y que si desde el Gobierno no se ponen indicadores “nosotros los vamos a poner y aquí tenemos expertos y tienen nombre como Nacho Rossell".

Por ello recalcaba que no existe discusión en el seno de la Junta en este sentido y que se van a tomar las decisiones pensando en el bien de los ciudadanos", a la vez que lamentaba que no se hayan hecho públicos los criterios objetivos, algo que tachaba de “irresponsabilidad” y que no se tenga en cuenta los contagios o ingresos en hospitales.

“No lo entiendo desde el punto de vista moral”, insistía Igea, quien volvía a defender los criterios de la Junta, “más ambiciosas” para las distintas fases de la desescalada basadas en las áreas de salud públicas sin contagios.