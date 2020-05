El coronavirus en Castilla y León: minuto a minuto

Viernes 08/05/2020

09:00 El Consejo de Ministros aprueba hoy la cuarta prórroga del estado de alarma

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes aprobará la cuarta prórroga del estado de alarma, vigente desde el 14 de marzo, aunque en esta ocasión ya con la posibilidad de los permisos contemplados en el plan de desescalada. Tras la necesaria autorización que recabó el Ejecutivo del Congreso de los Diputados, el Gobierno aprobará la continuidad del estado de alarma hasta el próximo 23 de mayo inclusive. El Gobierno considera que, además de esta prórroga, se necesitarán “algunas semanas más” con el estado de alarma en vigor pero, según avanzó el presidente Pedro Sánchez durante el debate parlamentario, no hay intención de mantenerlo hasta que haya una vacuna o tratamiento para la covid-19.

Resumen 07/05/2020

El jueves deja la advertencia de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, de que el coronavirus sigue campando a sus anchas por ahí y que la Comunidad no solo sigue registrando nuevos casos (105) y sospechas (950) sino que, además, lleva varios días experimentando ligeros repuntes que empiezan a preocupar. Por ello, trasladan al Ministerio de Sanidad en la reunión que mantienen que no tienen pensado pasar a la Fase 1 el lunes, salvo en 26 zonas básicas de salud en las que viven apenas 53.000 habitantes, que son aquellas en las que no ha habido ningún contagio en las últimas dos semanas. Si bien, proponen al Ministerio de Sanidad una mayor flexibilidad en las fases, que estas no se ciñan a 15 días y que cada semana se puedan plantear nuevas zonas de desescalada que cumplan con este criterio de dos semanas sin contagios. Por otro lado, tanto el vicepresidente Igea como Casado insisten que Castilla y León apuesta por la seguridad y que cuentan con datos y criterios claros que les permite saber lo que tienen que hacer, pero advierten de que siguen haciendo falta criterios y umbrales epidemiológicos claros para todas las autonomías, que permitan afrontar la desescalada y evitar un rebrote que supondría«un verano terrible».

La consejera insiste en que insiste en que no hay que bajar la guardia ni relajar las medidas de promoción, prevención y protección. E incluso reivindica la mascarilla y que se use siempre que no se pueda respetar ni garantizar la distancia social de dos metros. “La clave sigue siendo la cuarentena social, pero si levantamos esta debemos ser cautos con la higiene de manos y si la distancia no se garantiza hay que usar las mascarillas”, apunta Casado, al pedir una vez más cautela y prudencia por respeto a los más de 26.000 fallecidos en toda España y sus familias y porque mucha gente sigue sufriendo en los hospitales. En las últimas 24 horas han perdido la vida por coronavirus en los hospitales 12 personas, que elevan la cifra total desde que comenzara la pandemia a 1.876 en estos centros hospitalarios confirmados por esta enfermedad.

Las residencias siguen dando la nota más negativa, y los datos de las últimas 24 horas son desalentadores ya que se han contabilizado hasta 284 nuevos casos de Covid-19 en estos centros asistenciales, lo que supone el mayor aumento desde el pasado 16 de abril, preocupa sobremanera.

Un repunte importante de infectados del 4,8 por ciento respecto al miércoles, que hace que se superen ya los seis mil contagiados desde que comenzara la pandemia en estas residencias (6.140 concretamente), según la información que facilita el Gobierno autonómico en su portal de datos abiertos, que representan el 14,2 por ciento de los 43.056 usuarios en la actualidad.

En cuanto a las personas que han perdido la vida en estos centros, son ya 1.363 los fallecidos confirmados por coronavirus, cinco de ellos en las últimas 24 horas, de los cuales 723 dejaron de respirar en los hospitales y 640 en las propias residencias. Además, hay que sumar otras 1.092 personas fallecidas y usuarios de estos centros (73 de ellos en los hospitales) que han muerto con algún síntoma compatible con la Covid-19 pero a los que no se les ha realizado la prueba y de los cuales uno ha fallecido en las últimas horas.

Por otro lado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero comparecía en las Cortes para dar cuenta de su gestión en esta pandemia, donde apelaba a un doble pacto para la recuperación del campo tras la crisis de la Covid-19 y se comprometía a establecer nuevas ayudas para apoyar la actividad del sector e impulsar la cadena alimentaria.

Finalmente, las Cámaras de Comercio y la Junta se comprometen a impulsar el consumo ofreciendo seguridad sanitaria a los clientes y anuncian la puesta en marcha de un sello de confianza” para los comercios y establecimientos de hostelería de Castilla y León.