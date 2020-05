En la actualidad son 110 los menores de 14 años los que se encuentran afectados por coronavirus en Castilla y León, lo que supone un 0,5 por ciento de los casos analizados por PCR en la Comunidad.

Así lo ha anunciado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana y donde ha mostrado su preocupación por que tanto los jóvenes y adolescentes no esté cumpliendo con las normas básicas de higiene y de distanciamiento social, tras decretarse en los últimos días una mayor salida de este colectivo en las calles de la Región.

“Los datos son los que son, lo que no siginifica que no haya que mantener las medidas de seguridad, porque también hay que proteger a la población más vulnerable. Aún así, no hay evidencias científica de la incidencia en niños o adolescentes", ha explicado Fernández Mañueco.

También ha recomendado el uso de mascarillas entre este colectivo, con el fin de proteger a los más mayores