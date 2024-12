Ofensiva para cubrir los puestos de difícil cobertura sanitaria

La Sanidad de Castilla y León es de las mejores de España. Así lo demuestran los datos de los profesionales y el índice de satisfacción de los pacientes. Pero en estos últimos años el sistema regional se ha encontrado con un problema bastante gordo, la falta de profesionales.

Así lo ha denunciado en numerosas ocasiones el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la última vez en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Santander, pero, por el momento, no ha tenido ninguna respuesta por parte del Gobierno central.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reclamado a Pedro Sánchez que adopte medidas para abordar el problema de Estado que supone la falta de profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.

En este sentido, ha señalado que es fundamental la ampliación de las plazas de formación; garantizar las de especialistas y Medicina Familiar y Comunitaria que se precisen; agilizar la homologación de profesionales extracomunitarios; implantar el programa formativo de la especialidad de Urgencias y Emergencias; y que el Gobierno de España rectifique su decisión de desmantelar MUFACE.

Fernández Mañueco ha indicado que, por su parte, la Junta de Castilla y León ha mejorado la plantilla de profesionales, las plazas de formación y la fidelización de residentes.

Pero estas peticiones siguen sin recibir respuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Por este motivo, el Grupo Parlamentario Popular, al considerarlo un proyecto clave para el desarrollo de la comunidad, impulsa una Proposición de Ley con el objetivo de cubrir los puestos de difícil cobertura sanitaria.

Al respecto, el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes, en declaraciones a LA RAZÓN, ha asegurado que «para seguir manteniendo la calidad» del servicio sanitario castellano y leonés «es fundamental que se cubran esos puestos vacantes», por donde suelen estar situados geográficamente.

De esta forma, Gavilanes ha afirmado que «con esta propuesta se busca incentivar a los profesionales sanitarios para que los puedan cubrir, tanto en la Atención Primaria como en la Especializada», con el objetivo claro de «poder seguir prestando una Sanidad de primera calidad, que es algo muy importante para los castellanos y leoneses». Además, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que esta medida podría paliar el déficit de sanitarios que existe en la actualidad, y que es más acuciante «por las plazas que no saca el Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue demostrando que no hace nada por la Sanidad y no se preocupa por Castilla y León».

El Parlamento autonómico aprovechará el último pleno del año, que se celebrará este martes y miércoles, para tomar en consideración la Proposición de Ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León.

Sector turístico

Por otra parte, el Grupo mayoritario en el Parlamento autonómico aprovechará estas citas para presentar una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Ejecutivo central a abrir un diálogo con el sector para llegar a un acuerdo en relación al régimen sancionador previsto en el Real Decreto de octubre.