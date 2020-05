Plan de choque de casi 13 millones para hacer frente a la crisis de la Covid-19 en la provincia de Valladolid

La Covid-19 está dejando una profunda huella no solo en el plano sanitario, sino también en el económico, con muchas empresas aún cerradas, otras a medio gas y miles de empleados pendientes de sus puestos de trabajo. Por ello, la Diputación de Valladolid ha aprobado, por unanimidad, un Plan de Choque, dotado con casi 13 millones, para hacer frente a la crisis originada por el coronavirus.

Ha sido el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, quien ha presidido la firma del acuerdo suscrito por los portavoces de todos los Grupos Políticos representados en la entidad y ha agradecido de manera especial el esfuerzo y el trabajo realizado por todos los ellos así como por el vicepresidente primero, Víctor Alonso Monge, responsable de llevar a cabo las negociaciones.

En este sentido, ha destacado que los Grupos Políticos han hecho que la Diputación de Valladolid vuelva “a dar ejemplo de voluntad de diálogo para alcanzar un pacto" aunque ha reconocido que "la clave no está en los Grupos, que son los mismos que en otras muchas instituciones donde, lamentablemente, no es posible llegar a estos acuerdos, sino que reside en la voluntad de las personas que los representan”.

“Se lo debíamos a las mujeres y los hombres de la provincia de Valladolid”, ha asegurado. “Les debíamos el esfuerzo de intentar ponernos de acuerdo en cómo afrontar los complicados meses que nos vienen por delante. Les debíamos el olvidar las diferencias ideológicas de cada uno de nosotros y buscar aquello que nos une: la puesta en marcha de acciones que nos permitan mejorar nuestra sociedad y hacer frente a los problemas de las personas”, ha destacado.

Aportación extra de 12.945.000 euros

El Plan, que debe ser aprobado en Pleno por la Corporación provincial, supone destinar una aportación extraordinaria de 12.945.000 a cuatro líneas fundamentales de actuación:

En cuanto al refuerzo de las políticas sociales (3.315.000 euros) , los Grupos Políticos se comprometen a fortalecer programas como el Servicio de Ayuda a Domicilio, las Prestaciones de Urgencia Social, el Programa de Alimentación Infantil o el de Rehabilitación de Viviendas, además de reforzar el personal y las medidas de protección de los Centros Residenciales.

En materia de apoyo a los ayuntamientos (3.700.000 euros) , destaca la puesta en marcha de un Plan Especial de Empleo incondicionado para todos los municipios, dotado con 1.500.000 euros. Asimismo, se destinarán 2 millones a préstamos para la financiación de nuevas inversiones.

Por su parte, el fortalecimiento de las políticas de desarrollo económico y empleo (4.330.000 euros) incluye ayudas directas a los autónomos que se hayan visto obligados a cesar su actividad, a los que se destinarán 2 millones. También se incluirán diferentes líneas para sectores especialmente afectados como el comercio, la hostelería, el turismo o la cultura.

Por último, el Plan prevé el establecimiento de un Fondo de Contingencia (1.600.000 euros) en previsión de nuevos gastos ante un posible recrudecimiento de la pandemia a lo largo del presente año.

Punto de partida

Conrado Íscar ha asegurado que, sin embargo “esta no era la meta. Este es el punto de partida. A partir de ahora hay que diseñar y desarrollar las actuaciones, y para ello volveremos a buscar el apoyo de todos, porque, como les dije cuando presentábamos las líneas básicas de este Plan de Choque, solo unidos, podremos salir de la crisis económica y social que ya estamos padeciendo”.

Para ello ha propuesto a los Grupos seguir trabajando juntos en el diseño y desarrollo de las actuaciones que deben dar forma al Plan. “Unidad no es uniformidad. No se trata de acallar las discrepancias. Se trata de debatir, de analizar, de dialogar y de hacer todo lo posible por alcanzar acuerdos. Tal vez no siempre será posible, pero es necesario intentarlo”, ha subrayado.

Consenso y diálogo

Todos los portavoces han destacado la apuesta por el diálogo mostrada por el conjunto de los Grupos Políticos. Mario de Fuentes, portavoz del Grupo VOX, ha asegurado que “nadie entendería que en en este momento no diéramos el cien por cien para llegar a un acuerdo que fuera beneficioso para los vecinos de esta provincia”.

Por su parte Virginia Hernández, portavoz del Grupo Toma la Palabra-IU-EQUO, ha asegurado que, pese a la desgracia, “hoy es un día para felicitarnos. Hacer política es lo que hoy hemos venido a representar” y ha reclamado que este espíritu de acuerdo se mantenga a la hora de desarrollar las diferentes actuaciones del Plan.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Gema Gómez, ha señalado que la situación creada por la COVID-19 requiere “de lucha conjunta, de trabajo coordinado entre todos” y ha asegurado a los vecinos de la provincia que “no están solos en esta lucha, que cuentan con el apoyo de la Diputación, porque solo estando juntos y unidos podremos parar este virus”.

Francisco Ferreira, portavoz del Grupo Socialista, ha afirmado que “hoy no hay que decir de quién son las ideas, son las ideas de todos, porque todos las hemos firmado” y ha deseado que este sea un camino hacia el futuro y “que podamos hacer más acuerdos de estos. ¿Por qué no ponernos de acuerdo en los Presupuestos de 2021? Podría ser. Esto es lo que empiezan a pedir los ciudadanos a la política”.

Por último, Agapito Hernández, portavoz del Grupo Popular ha agradecido “la predisposición de todos los Grupos para llegar a este acuerdo que no es más que un principio del largo camino que tenemos por delante”.