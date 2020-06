Tudanca espera que la prudencia guíe al Plan Poscovid de la Junta

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, tiene claro que el virus sigue presente entre nosotros y pese a los buenos datos de Castilla y León, que por vez primera no ha registrado ningún contagio nuevo en las últimas 24 horas ni fallecido en hospitales, sigue apelando a la responsabilidad individual de cada uno para evitar rebrotes y confía y desea que el Plan Poscovid que el presidente Fernández Mañueco anunciaba este domingo y del que dice desconocer su contenido, se mantenga en la misma línea de prudencia que está guiando la actuación de la Junta en estos meses de pandemia y estado de alarma.

Si bien, el líder socialista también tiene claro que esta cautela no es incompatible con que se promueva la reactivación económica y social que tanto necesita la Comunidad, por lo que insta al Gobierno regional a que se comprometa"de verdad" con la recuperación de la Región al igual que lo está haciendo Pedro Sánchez y su equipo “en un esfuerzo sin procedentes”.

Tras participar en una reunión virtual del Consejo de Política Federal del PSOE, Tudanca comparecía de forma telemática también en una rueda de prensa, donde preguntado por la situación del deseado pacto por la reconstrucción de Castilla y León, aseguraba que “muy pronto” habrá noticias “positivas” sobre este acuerdo que se desatascaba el pasado miércoles en las Cortes de Castilla y León, al aprobarse una proposición no de ley del PSOE enmendada por el PP y Ciudadanos por la que se insta a la Junta a abrir los consultorios locales cuando sea seguro hacerlo.

“No hay discusión, se trata de una resolución aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico que hay que cumplir”, decía el portavoz socialista, mientras insistía en la necesidad de este diálogo y unidad como camino a seguir también de cara al futuro, y apuntaba que espera que este plan de reconstrucción pueda estar listo cuanto antes, aunque no avanzaba ninguna fecha.

Lealtad

Por otra parte, Tudanca aprovechaba el Plan para la Automoción anunciado por el Gobierno de España este lunes, que contempla 3.700 millones de euros, de los cuales mil van para incentivar la compra de vehículos, para lanzar un nuevo dardo a Fernández Mañueco, a quien pedía que sea leal y reconozca de una vez por todas la sensibilidad de Sánchez y su Ejecutivo con la Comunidad para que pueda hacer frente a la crisis económica y social derivada de estos tres meses de pandemia. “Basta ya de pedir y pedir y no valorar el esfuerzo que se está haciendo", decía el dirigente socialista, que reclamaba al presidente de la Junta “solo una parte de esa sensibilidad de Sánchez”, que enumeraba en los 30 millones de los 300 del fondo de emergencia social, los 120 de la reasignación del Fondo Leader, otros 900 del polémico fondo extraordinario de 16.000 millones para las regiones, el pago de la nómina de 200.000 trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o las ayudas directas a 72.000 autónomos.

“Nunca un Gobierno había dado tanto y la Junta de Castilla y León recibido tanto”, destacaba el secretario regional del PSOE, mientras pedía a Fernández Mañueco que sea generoso, aproveche sus competencias y ayude a los castellanos y leoneses “que aún no han recibido ni un solo euro”.

Por otro lado, Tudanca aseguraba que no le importa que se pueda celebrar el debate de política general de la Comunidad en el mes de julio “porque lo importante es que se celebre”, decía, y echaba también en cara a Fernández Mañueco que no haya avisado antes a los hosteleros de las limitaciones de la entrada a Fase 3 de Castilla y León, que en principio sí que permitía el consumo en barra y las terrazas al cien por cien, pero que ahora la Junta, al tener el mando, ha modificado para evitar rebrotes. “Los bares y restaurantes se han enterado a última hora de que no podían abrir sin ningún margen de maniobra”, apuntaba, mientras aseguraba que la gran mayoría de estos negocios lo tenían todo preparado para abrir este lunes y se han quedado con las ganas.