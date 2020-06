Tudanca pide a la Junta el mismo “esfuerzo” que ha hecho el Gobierno para apoyar al sector vitivinícola

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, pidió a la Junta de Castilla y León que apoye al sector vitivinícola que, como otros muchos, se ha visto ampliamente perjudicado por la crisis provocada por el Covid-19 y al que el Gobierno central ha dotado con 90 millones en ayudas.

Así lo señaló Tudanca durante su visita a la localidad vallisoletana de Cigales, precisamente una de las principales productoras de vino de la provincia y donde conoció los parques infantiles de la localidad que han sido reconocidos con una certificación de seguridad, única en Castilla y León.

Tudanca aseguró que Cigales es “un ejemplo” del esfuerzo que han hecho los ayuntamientos y entidades locales en Castilla y León para garantizar la seguridad de sus habitantes. Municipios, añadió, que necesitan de recursos e infraestructuras para luchar contra la despoblación.

Además, aprovechó su visita a Cigales para reivindicar al Ejecutivo autonómico apoyo al sector vitivinícola y recomendó que esas ayudas no sólo vayan a producción o distribución, sino también encaminadas al aprovechamiento del vino como recurso turístico.

Pacto para la reconstrucción

Por otra parte, el líder socialista reconoció que les “hubiera gustado ir más allá” en materia de política fiscal, dentro del acuerdo de Comunidad suscrito para la reconstrucción tras el Covid-19. En este sentido, señaló que su partido ha defendido “siempre” que “para tener un estado de bienestar digno, quien más hereda, tiene o gana, debe pagar más impuestos”.

El dirigente del PSOE subrayó que el debate “no es si se suben o bajan impuesto, sino quien paga más” y explicó que Sucesiones y Donaciones, que no se elimina, “supone una subida de impuestos, si quieren llamarlo así, a los más ricos”. “No creo que haya sido una gran renuncia, aunque nos hubiera gustado ir mucho más allá”, dijo, para defender no obstante que no cree que “el acuerdo de ayer se base en renuncias sino en logros para los castellanos y leoneses por parte de todos”. “Hemos ganado todos”, resaltó.

Tudanca felicitó el pacto y sostuvo que Castilla y León “ayer dio un ejemplo de dialogo, acuerdo y consenso”. Al respecto, aseguró que su partido “tuvo claro desde el primer momento” que les “iban a encontrar luchando codo con codo contra el virus y no entre nosotros”. “Teníaamos claro que debíamos ser capaces de encontrar soluciones, propuestas, porque la gente ha sufrido mucho, y les debíamos convertir la política en un ejemplo, hacerla útil. Siempre he creído que eso era la política”, afirmó.

El secretario autonómico también indicó que “si contribuyen a que en España, el clima de crispación que algunos provocan se calme, y podamos llegar acuerdos, seremos mejores como país, y daremos certeza y tranquilidad a la gente, que necesita ver que sus políticos e instituciones están la altura en un momento tan dramático como el que vivimos”.