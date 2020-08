La Diputación de Salamanca suspende “toda actividad presencial” de Salamaq 2020 por la evolución de la Covid-19. Así lo anunció su presidente, Javier Iglesias, y añadió que “esta difícil situación” fue tomada tras una reunión telemática mantenida por el propio Iglesias y el diputado de Agricultura, Ganadería y Mercados, Julián Barrera, con los presidentes de las principales asociaciones ganaderas participantes, donde hubo “unanimidad” a la hora de suspender la actividad presencial por “la situación epidemiológica, que está como está”.

“Es la primera vez, en más de 30 años de historia, que hemos tenido que tomar esta decisión”, explicó Javier Iglesias en su comparecencia ante los medios, donde afirmó que “desde la Diputación de Salamanca, nunca pondríamos en peligro la salud de los participantes”. Y es que “aunque solo estuviese abierta al público profesional, no dejaba de ser una Feria”, por lo que debido a la “evolución de la situación epidemiológica” por la Covid-19, se llegó a la conclusión de que “había que suspender la actividad presencial en Salamaq”.

Se trata, no obstante, de una decisión “triste” que se lleva a cabo “para no poner en riesgo el valor de los ganaderos y no ser motivo de noticia por temas ajenos”, así como por “la inquietud y el temor” de los profesionales por la situación del coronavirus, a pesar de “su empeño y gran trabajo” puesto que, como la propia Diputación, tenían “todo listo y preparado para la celebración de la Feria”.

“Pero hay situaciones en la vida que no se pueden controlar y esta es una de ellas”, continuó explicando Javier Iglesias, quien afirmó tener “la conciencia muy tranquila” por haber hecho “todo lo que se tenía que hacer, desde los servicios de intervención en Riesgos Laborales, para tener todo preparado”, y a pesar de todo se mostró convencido de que “Salamaq seguirá adelante”.

Y es que la 32 Exposición Internacional de Ganado Puro se celebrará “a través de la plataforma virtual” establecida por la Diputación de Salamanca a tal efecto, que estará operativa y abierta a los profesionales entre el 4 y el 6 de septiembre, y permitirá a las ganaderías mostrar “800 ejemplares de 30 razas diferentes” que formarán un catálogo virtual de Salamaq 2020.

Además, tampoco se descarta la celebración de “alguna actividad semi-presencial” como los encuentros profesionales, que debido a su reducido número de participantes y a la posibilidad de conectarse de manera virtual, “son más fácilmente controlables”, así como el Consejo Regional Agrario. E incluso se plantea la celebración de las subastas de manera virtual el día 7 de septiembre, algo que ven con buenos ojos desde la Diputación porque “da valor al sector primario y a esta Feria”.

En cualquier caso, y a pesar de la suspensión de la actividad presencial de Salamaq 2020, Javier Iglesias aseguró el “compromiso absolutamente imperturbable de la Diputación de Salamanca con el sector primario”, y con la celebración de la Feria en próximas ediciones, para “continuar con esta trayectoria de éxito”. “Nosotros estamos con Salamaq y esperamos que en 2021 pueda ser una realidad”, concluyó.

Indemnizaciones a los ganaderos

En cuanto a los efectos que la suspensión de la actividad presencial de Salamaq 2020 puedan tener para los ganaderos de las razas que habitualmente participan en la Feria, Javier Iglesias sostuvo que “se han firmado convenios con las asociaciones y hay un apartado en el que se contempla la indemnización a los ganaderos que hayan asumido costes hasta ahora para llegar a Salamaq”, informa Ical.

No obstante, y como recordó el presidente de la Diputación de Salamanca, “el estímulo de mejorar la raza existe por Salamaq” y ese “esfuerzo profesional y económico de los ganaderos” que se ve cada año en la Feria “es fruto de un año de duro y arduo trabajo”, por lo que desde la institución provincial ven “con buenos ojos indemnizar y compensar el esfuerzo económico de ese trabajo”.

Además, Javier Iglesias recordó que “los ganaderos, en términos generales, estaban en disposición de llevar a Salamaq la práctica totalidad del ganado convenido”, y que solo la situación de los últimos días, con una “evolución y dinámica que es menos buena cada semana” en relación a los datos del coronavirus, llevó a asociaciones y Diputación de Salamanca a suspender la actividad presencial de Salamaq 2020.