Ilusión y esperanza ante la victoria contra el virus

Ha sido la de este domingo una mañana de nervios, tensión pero también ilusión en la localidad palentina de Cevico de la Torre, cuya residencia de mayores Santa Eugenia es la zona cero de la vacunación contra la covid en Castilla y León, debido a su buen hacer durante estos meses dde pandemia tanto de los profesionales como d elos residentes y los familiares, puesto que no se registrado ningún positivo en este centro.

A las 11.07 horas llegaba a esta residencia y en un taxi escoltado por la Guardia Civil Eloy, Andrea y Beatriz, los tres sanitarios encargados del dispositivo de vacunación con las dosis previstas para los 82 residentes y 47 trabajadores del centro. Portaban una nevera que guardaba la esperanza de toda Castilla y León. «Esto es la leche», decía Aúreo López García nada más recibir la primera dosis de esta vacuna, muy satisfecho y contento por este momento.

«Siempre ha confiado en la vacuna y estaba dispuesto a vacunarme en cuanto me tocara», decía, mientras animaba a todos a seguir sus pasos «porque mal no va a hacer». Este residente de 88 años está deseando que pasen cuanto antes los 21 días que hay que esperar hasta recibir la segunda dosis para poder decir que ya está inmunizado contra la covid, y poder disfrutar de más libertad que la que ha tenido en estos últimos meses por la pandemia. «Antes andaba entre cuatro y cinco kilómetros al día pero desde que apareció este virus y nos confinaron no he podido pisar la calle y lo noto en las piernas», señalaba, ilusionado y esperanzado por esta nueva etapa que se abre en su vida.

Tras él, llegaba el turno de Domitila Bilbao, trabajadora de la residencia, cuyas primeras palabras eran para mostrar el orgullo que siente por haber sido vacunada ya entre los primeros. «Esto es lo mejor que nos ha podido pasar. Nos ha tocado la Lotería del Gordo de Navidad», decía.

Si bien, aseguraba que todavía no se ha conseguido nada y que no hay que bajar la guardia porque queda la segunda dosis y que por ello seguirán intensificando las medidas de protección contra este virus. Destacaba que no ha sentido nada al recibir el pinchazo como Ana Casasola, otra residente, que, a sus 91 años, confesaba estar un poco dudosa con esto de la vacunación, reconocía, a toro pasado, que no era para tanto, que no había sentido ni el pinchazo y animaba a «ponérsela». «Todos a una contra el virus», apuntaba Domitila.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también se refería a esta jornada como un día histórico «que refleja la esperanza de toda la sociedad en la victoria sobre el virus». Pese a ello, llamaba a no bajar la guardia y a seguir siendo prudentes», especialmente en estos días festivos.

Nueva etapa

Una vez comenzada la vacunación de forma testimonial, este lunes comenzarán a llegar con periodicidad semanal y hasta el 15 de marzo las 322.440 dosis anunciadas a las nueve provincias, para inmunizar a la población diana establecida: residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario; y grandes dependientes no institucionalizados.

De momento, este lunes se repartirán 25.530 dosis de la vacuna contra el coronavirus por toda la Comunidad. Así a la provincia de Ávila enviará mañana 2.925 dosis y 24.375 hasta el 15 de marzo; a la de Burgos también mañana 2.925 y 48.750, y a León, la misma cantidad mañana y 52.650 en dos meses. A la provincia de Palencia mañana, 2.925, y 29.940 hasta el 15 de marzo; a la de Salamanca, 2.925, y 45.825; a la de Segovia, 1.950 mañana, y 20.475; a la de Soria, otras 1.950, y 18.525; a la de Valladolid, 3.950, este lunes, y 55.575;, y a la de Zamora, 2.925, mañana, y 26.385, hasta el 15 de marzo.

Vacuna especial

La vacuna que se va a distribuir en esta primera fase es la desarrollada por los laboratorios de Pfizer-BioNTech y posee ciertas peculiaridades en cuanto a su conservación, que hace que su utilización sea “más compleja que otras”. Se trata de una vacuna basada en el denominado ‘ARN mensajero’, que debe conservarse a muy bajas temperaturas, entre 70 y 80 grados bajo cero, con presentación en viales multi dosis, de cinco dosis cada uno de ellos, organizadas en bandejas de 195 viales, que equivalen a 975 dosis de vacuna.

Requiere dos dosis para completar su efectividad, con un plazo entre la primera y la segunda de 21 días. “Es necesario, por ello, una compleja organización, planificación y logística para poder aprovechar el máximo de unidades con la mínima pérdida en la cadena de frío o el transporte de dosis”, señaló el Gobierno regional.

Se trata de un medicamento que ha obtenido la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tras haber superado los análisis de calidad y seguridad. Ha sido testada en más de 44.000 voluntarios de 16 o más años en su fase III.

Se han observado algunas reacciones adversas. Las más frecuentes son la fatiga (en un 62,9 por ciento de los casos), cefalea (55,1), dolores musculares (38,3 por ciento), escalofríos (31,9 de los vacunados) y fiebre (14,2 por ciento), efectos similares a los de la vacuna de la gripe y que remiten con medidas sencillas o medicación habitual.