El Obispillo de Burgos exige “más conciencia” en el comportamiento social

Mayor conciencia social y un mejor comportamiento. Es la demanda que ha hecho esta tarde Rodrigo Rojo, el Obispillo de Burgos 2020, quien ha recordado a todos los afectados por la pandemia, en un acto que se celebra con motivo del día de los Santos Inocentes, como es tradición.

El alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, recibía al joven de nueve años, en un encuentro con poco público, como medida de precaución por la situación sanitaria.

El Obispillo 2020, Rodrigo Rojo, de 9 años, ha presentado hoy sus peticiones en el Ayuntamiento



▶️Pide más conciencia para frenar el #COVID19 y más apoyo a los sectores afectados. También ha solicitado acciones concretas en su barrio, La Ventilla



➕info👉https://t.co/2yifvoJnQr pic.twitter.com/gPQB6Txpqj — Ayuntamiento de Burgos (@Aytoburgos) December 28, 2020

Durante su discurso, el Obispillo ha recordado a las personas afectadas por la pandemia tanto a nivel sanitario como económico. “En mi familia lo hemos vivido por los dos lados, ya que mi madre es enfermera y ha estado trabajando en el hospital en primera línea y no he podido estar con ella como me hubiera gustado, y mi padre al ser autónomo y con un comercio no ha podido trabajar”.

Es por ello que ha reclamado que se ayude a este colectivo y en especial al pequeño comercio de la ciudad. También aprovechó su encuentro con el alcalde para solicitar acciones concretas en su barrio La Ventilla, como la reducción de ruidos, o la construcción de la prometida rotonda en la N-120 y una mejor conexión a pie con el resto de la ciudad.