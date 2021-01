Isabel Blanco destaca la solidaridad de los jóvenes de Castilla y León con los más necesitados

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular de Castilla y León y , Isabel Blanco, destacó el papel que desempeña la juventud en la Comunidad y ensalzó el “gran movimiento asociativo” existente en la Región.

“Se canaliza, por una lado, a través del Consejo de la Juventud y, por otro, a través de las asociaciones, más a nivel de Castilla y León, que luego se ramifican en las provincias”, explicó. “Yo quiero seguir animándolos a que sigan mostrando esta cara de solidaridad y de compromiso, esta cara que es la juventud de Castilla y León y la juventud de Zamora”, añadió la dirigente popular.

Isabel Blanco participó, en la sede del Partido Popular de Zamora, en la entrega a Cáritas Diocesana de Zamora de los juguetes obtenidos a través de la campaña “Una sonrisa por Navidad”, organizada por Nuevas Generaciones (NNGG) de Zamora. Al respecto, señaló que “Nuestro reconocimiento a los muchos jóvenes que se han implicado en esto. Que se vea que son la otra imagen de esta pandemia, que ellos también son héroes y ponen su granito de arena”, declaró.

“Es verdad que, últimamente, salen imágenes de jóvenes en la tele, con lo que hemos vivido este año son los botellones, las fiestas, los incumplimientos, entre comillas. Y hay otra realidad, hay jóvenes como los de Nuevas Generaciones, que se implican, que son solidarios y ayudan a quienes lo han pasado mal este año: más de 27.000 familias han sido atendidas por necesidades urgentes de alimentos de manera habitual”, reiteró la responsable regional de la cartera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Por su parte, el director delegado de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio Jesús Martín, incidió en que “ha sido un año muy difícil” y advirtió de que “va a ser complicada toda la recuperación económica y social”

“Yo creo que las iniciativas sociales, vengan de donde vengan, en este caso, de Nuevas Generaciones, en otro caso, de otras entidades y asociaciones, todo lo que sea para sumar, bienvenido sea y, en este caso, yo creo que, más allá de lo que cada uno pensemos, como sociedad, debemos colaborar todos porque, o remamos todos en la misma dirección o nos hundimos”, advirtió.

En este sentido, Martín de Lera hizo hincapié en la “importancia” de iniciativas “solidarias” y expresó su esperanza de que sigan adelante. “Me gusta decir que la sociedad zamorana es solidaria. Que, tanto a nivel de entidades como de asociaciones, de empresarios y de particulares, es una sociedad que, gracias a Dios, es solidaria, porque esto nos permite llegar a muchos sitios y llegar a muchas personas que lo están pasando mal y que siguen pasándolo mal”, subrayó.

“Esta iniciativa de colaborar con los Reyes Magos me parece estupenda. A ningún niño le debe faltar la ilusión en estos días. Los Reyes Magos no tienen toque de queda, no están limitados y van a llegar. Y ha sido importante esta iniciativa para que puedan llegar”, informa Ical.

El presidente de NNGG del PP de Zamora, David Ángel Hernández, comentó que Cáritas “ya tenía identificadas” a familias que podían participar en la campaña, que ha llegado a medio centenar de menores. “Los voluntarios se encargaron de buscar el juguete y hacérnoslo llegar para que “lo tuvieran más fácil” los Reyes Magos.

“Pretendíamos que ningún niño se quedara sin el juguete preferido para estas navidades. Cáritas nos hizo llegar las cartas de los pequeños y nosotros, por medio de la difusión en redes sociales y medios de comunicación, conseguimos voluntarios que nos ayudaron a hacer de pajes, buscando los regalos en tiendas y comercios de Zamora”, expuso. “No hay confinamiento ni toque de queda que pare la ilusión de los niños”, concluyó.