Los parlamentarios nacionales del PP de Segovia exigen a sus homólogos socialistas que aclaren “si están con Ferraz o con los segovianos”

La presidenta del PP de Segovia y también senadora, Paloma Sanz, y el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, junto con el resto de parlamentarios nacionales, el diputado, Jesús Postigo y los senadores, Pablo Pérez y Juan José Sanz Vitorio, exigen a los socialistas segovianos que aclaren si están con Ferraz, es decir con las decisiones que adopta el Gobierno de Pedro Sánchez, o están con los segovianos.

“Es absolutamente intolerable la actitud sumisa hacia Sánchez y de desprecio demostrada hacia los segovianos por los parlamentarios socialistas “sanchistas” de Segovia”, indican desde el PP, algo que en su opinión “no es coherente, pues han rechazado enmiendas que no solamente habían defendido anteriormente, sino que incluso las habían votado anteriormente de forma conjunta con el PP en las Cortes de Castilla y León y habían presentado como propias en el Senado”.

“No vamos a permitir que se sigan burlando de Segovia y de los segovianos. Han rechazado las enmiendas presentadas por el PP en el Congreso y en el Senado, para la bonificación de los peajes de las autopistas que afectan a Segovia y sin embargo apoyan estas bonificaciones en otras comunidades autónomas, y ahí donde reside su doble rasero y su defensa a ultranza de las decisiones del Señor Pedro Sánchez, en contra de los intereses de los segovianos”, subrayan los populares, a la vez que hacen hincapié en que “tendrán que explicar por qué bajan peajes en toda España y los ubicados en Segovia son una de las tres excepciones en las que sube”.

Travesía de San Rafael

Pero es que, además, según explican los populares, los socialistas segovianos también han rechazado una enmienda para incrementar en 1.900.000 euros la dotación presupuestaria que permita acometer la solución a la travesía de San Rafael. “En esto son coherentes con las respuestas a las preguntas realizadas al respecto por los parlamentarios populares al Gobierno en las que el ejecutivo deja clara su nula voluntad política al respecto. Así como dejan al descubierto las mentiras del Ministro en sus visitas a Segovia en relación a ambos asuntos”, subrayan.

Los parlamentarios del PP de Segovia, siempre pensando en los intereses de los segovianos, van a plantear una iniciativa en forma de moción, con la que se pretender ofrecer una solución a este problema, “y nuevamente los sumisos parlamentarios “sanchistas-socialistas” tendrán que manifestarse sobre si desean aportar una solución al tráfico en la travesía de San Rafael”.

Para concluir desde el Partido Popular segoviano inciden en que “es cierto que su descaro e incoherencia no tienen limite, pero volveremos a quitarles la careta que en el fondo protege sus vergüenzas en esta materia. Aunque no es menos cierto que los segovianos ya les conocen, en este caso no por sus hechos, si por sus ausencias”.