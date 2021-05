La Sala de la Pasión de Valladolid se sumerge en la Belle Èpoque japonesa

Una visita hace una década a la desaparecida Pinacoteca de París, donde contempló la exposición “Van Gogh y la estampa japonesa”, despertó una chispa en el coleccionista español José Luis Ruipérez, comisario de la muestra “La estampa japonesa y la Belle Èpoque”, que abrió sus puertas en la Sala de La Pasión en Valladolid, donde permanecerá hasta el próximo 29 de agosto.

“Al ver esa muestra pensé que se quedaban cortos, que había había que reunirlos a todos los artistas de vanguardia que se vieron influidos por el arte japonés: Picasso, Pierre Bonard, Gaugin, Touluse-Lautrec, Monet… Fue entonces cuando me metí en un berenjenal del que no he podido salir hasta diez años después, porque ha sido como meterte en el Renacimiento, uno no para de descubrir movimientos y artistas”, apunta Ruipérez, comisario de la exposición, a partir de sus propios fondos personales.

‘La estampa japonesa y la Belle Èpoque’ reúne por primera vez en España xilografías y litografías de 42 artistas japoneses, desde Hokusai a Hiroshige, y pone sus trabajos en fluido diálogo con las creaciones, más de un siglo después, de 56 artistas europeos de vanguardia, como Van Gogh, Picasso, Lautrec, Monet, Gaugin, Rusiñol o Ramón Casas.

Así, los visitantes podrán comparar el trabajo de Teophile Alexander Stellen en su emblemático ‘Le Chat noir’ (1896) con ‘Le Chat blanche’ (1780) de Isoda Koryusai; apreciar el rastro de ‘Dancesuse’, de Ogata Gekko, en la ‘Parade’ de Pablo Picasso, o ver las huellas de Eisen Keisai en alguno de los memorables trabvajos de Alphonse Mucha.

El comisario explicó en declaraciones recogidas por Ical que renunció a un planteamiento cronológico en virtud de una organización temática de la muestra, que pone de manifiesto las similitudes de artistas occidentales y orientales en su forma de entender y retratar el espectáculo (‘Teatro, cabaret, kabuki’), la belleza femenina (‘Geishas, cortesanas y cheretes’), el viaje (‘El arte del viaje y el tokaido’), el deporte, el erotismo (‘El desnudo y el shunga’) y el complejo clima social de un periodo de entreguerras (‘La paz y la guerra’).

Hay además otro apartado dedicado al influjo del arte japonés en cartel publicitario, como una de las manifestaciones más destacadas y populares de la Belle Èpoque (‘El cartel y la estampa japonesa’). Y completa la colección una mirada al japonismo (‘Le japonisme’), que muestra cómo las tradiciones orientales no solo tuvieron influencia en las corrientes europeas sino que se llegó, incluso, a la transferencia directa de principios y de elementos hacia la obra de pintores occidentales.

Además, la antigua capilla de la sala de exposiciones de La Pasión acoge una decena de estampas originales del artista contemporáneo Mirai Koyabashi (Japón, 1978), que ha ayudado a Ruipérez con el comisariado de la muestra, y que refleja a través de sus obras la paradoja de ser un artista japonés criado en un país occidental. El papel es, para Koyabashi, soporte para expresar cuestiones acerca de la identidad. Desde un punto de vista plástico, combina elementos de ambas culturas: la estética oriental se da la mano con el academicismo occidental.

“En la capilla queríamos ofrecer al visitante un salto en el tiempo de la estampa japonesa a día de hoy. Cuando vio el resto de la exposición, el propio Mirai me dijo: ‘Yo vengo de esto’, aunque su trabajo es completamente distinto, ya que no es un arte figurativo, sino que tiene mucho de abstracción y de lírico. Queríamos mostrar la evolución de este arte centenario y que tanto influyó en las vanguardias y en la cultura contemporánea de Europa y de América”, señaló Ruipérez.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, destacó el “papel decisivo” del arte para propiciar “el intercambio de las cultural y el desarrollo de la comprensión entre los pueblos”, y aseguró que esta exposición “da testimonio del ‘affaire’ que han vivido dos culturas tan lejanas en el mapa, que encontraron en el arte el lenguaje idóneo para mostrar su admiración mutua”, además de que “pone de relieve la faceta del arte como lenguaje universal para estrechar lazos entre culturas”.

También se desplazó hasta Valladolid para la inauguración el embajador de Japón en España, Kenji Hiramatsu, quien aplaudió la muestra, ya que a su juicio “acerca Japón a los ciudadanos de Valladolid”. Tras reconocer que “la mejor colección de arte oriental de España está aquí”, en alusión al Museo Oriental, el embajador recalcó que “el encuentro de dos culturas diferentes” que se puede apreciar en la muestra “produce un efecto extraordinario”. Además, manifestó su anhelo de que “esta relación entre ambos países se afiance más en beneficio de ambos para una sociedad mejor”.