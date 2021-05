Ciudadanos Castilla y León defiende la celebración de una comisión de investigación “en conjunto” sobre la gestión de la crisis sanitaria, a niveles local, autonómico y estatal, y “no solo sobre las residencias”. Así lo explicó este lunes su coordinadora autonómica, Gema Villarroel, quien opinó que " no se puede utilizar políticamente una cuestión tan seria, grave y dolorosa como los fallecimientos de nuestras personas mayores”.

Y es que Villarroel considera que la oposición en Castilla y León está utilizando al Procurador del Común, quien fuera criticado por el vicepresidente Igea al hilo de una eventual comisión de investigación sobre las residencias, como “arma arrojadiza y herramienta política”. “Ni si quiera se ha sentido ofendido por las declaraciones de Igea. La oposición sí que está en ese mercadeo, pero nunca nos va a encontrar ahí”, aseveró, aclarando que no es una postura de partido si no “una opinión de Paco Igea, que es libre y hay que respetarla”.

En síntesis, Villarroel consideró que no se puede hacer una aparte sobre la gestión de la crisis sanitaria porque resultaría “un análisis que no está bien hecho”, ya que “las cosas hay que mirarlas en su conjunto”. “Esas investigaciones lo único que pretenden, desde mi punto de vista, es corregir errores y elaborar planes de contingencia para intentar que en el futuro no se cometan”, resumió la coordinadora autonómica de Ciudadanos, advirtiendo que “nadie está preparado para gestionar de manera cien por cien correcta una pandemia”.

En este sentido, manifestó su apoyo a una comisión de investigación, pero “sobre toda la pandemia”. “Nosotros las medidas que intentamos tomar han sido para salvar vidas. Somos partidarios de estudiarlo todo en su conjunto y en todos los estamentos. Hay que dejar los procesos documentados, pero no se puede aislar las cosas porque sería un análisis desvirtuado”, zanjó.

Medidas contra la despoblación

Gema Villarroel continuó este lunes en Salamanca con su periplo por las nueve provincias de Castilla y León para encontrarse con los cargos y afiliados de Ciudadanos. “El objetivo es darnos a conocer, que nos pongan cara y contarles las estrategias políticas que vamos a defender en el futuro, así como recoger sus impresiones de cara a la convención que tenemos en julio”, explicó la coordinadora autonómica, situando la despoblación como el reto troncal de sus políticas venideras.

“Castilla y León sufre un problema de despoblación acuciante y urgente, por eso le pedimos al Gobierno de la nación que pase de las musas al teatro, que abandone los discursos vacíos y que busque el consenso. Es imprescindible un pacto de estado para hacer frente a la despoblación”, reclamó Villarroel. Para Ciudadanos, un pacto de estado contra la despoblación sacaría este problema “fuera de la lógica partidista y del frentismo en la que se encuentra sumida la política española, así como podría beneficiarse de las reflexiones y de las propuestas de la sociedad civil”.

Concretamente, según explicó Villarroel, Ciudadanos apuesta por una “fiscalidad beneficiosa” para los habitantes del medio rural, con una reducción del 60 por ciento del IRPF, una tarifa plana para autónomos de 30 euros que se radiquen fuera de los grandes entornos urbanos, la eliminación de los impuestos entre transmisiones agrarias y el asentamiento de empresas a través de la reducción del impuesto de sociedades. Asimismo, en materia fiscal, reivindicó la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León, como “tributo injusto que supone un doble gravamen”.

Candidatura de Igea

Por otra parte, Gemma Villarroel ha afirmado que Francisco Igea es “un afiliado más” y que “todos en Ciudadanos son buenos candidatos”, tras conocerse la intención del vicepresidente de la Junta de concurrir como candidato a la Presidencia de la Junta en 2023. “Me siento orgullosa de contar con profesionales que dan el paso de defender estos valores y principios de Ciudadanos y cualquiera de nuestros cargos puede representarlos”, ha manifestado.

Villarroel ha negado que el hecho de que existan unas elecciones primarias signifique que hay un “pulso interno” en el seno de la formación naranja.