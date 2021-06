Las catedrales de Burgos y Palencia, en el escritorio de verano de los escolares junto a Villalar y la Ruta Santa

Coronavirus

Las catedrales de Burgos y Palencia, el Año Jacobeo y el centenario de Villalar centran los contenidos del escritorio de verano para las vacaciones escolares en Castilla y León, según informa este sábado fuentes de la Consejería de Educación en un comunicado.

Un año más, el Portal de Educación permanecerá abierto para todos los alumnos de la Comunidad durante las vacaciones, para que puedan trabajar y mejorar diversas competencias a través de las 25 actividades ofertadas en el Escritorio de Verano 2021.

Al terminar este período estival, todos los contenidos de este escritorio estarán disponibles en las distintas zonas de alumnos del Portal de Educación, diferenciados por etapas educativas.

Desde el curso 2004-2005, la Consejería de Educación ofrece estos recursos para todas las edades que, en los últimos años, se han ido relacionando con temas concretos para que sirvan como repaso y ampliación a lo aprendido durante el curso. En esta ocasión, se dedicará un apartado especial para destacar a la Catedral de Burgos y recordar su octavo centenario. También se conmemorarán los siete siglos de historia del templo palentino, conocido como la ‘Bella Reconocida’.

Escritorio de verano para escolares de Castilla y León

Las actividades también girarán en torno al Año Santo Jacobeo o Año Santo Compostelano y a explicar la Guerra de las Comunidades de Castilla y la batalla de Villalar. Los alumnos de Infantil podrán disfrutar de siete recursos didácticos, de forma que, en ‘De excursión a las catedrales’, los escolares podrán hacer una visita virtual donde podrán interactuar con elementos como el autómata del reloj del Papamoscas de la catedral de Burgos.

En ‘Los animales de la granja’ y en ‘Los animales de la selva’, los niños tendrán que identificar el sonido con el animal que lo emite y en ‘Aprende los colores con Bob’ tendrán que trabajar con los colores en inglés. Asimismo, el ‘Juego la pieza que falta’ establece quince escenarios con diseños divertidos de animales, vehículos y aeronaves, entre otros, y el ‘Juego encuentra la sombra’ medirá la agudeza visual de los escolares.

Finalmente, también se han programado 68 juegos para trabajar tres habilidades cognitivas, conceptos básicos, lenguaje y audición.

Por su parte, el apartado de Primaria cuenta con varias aplicaciones como ‘El cumpleaños de las catedrales’, en las que los alumnos podrán seleccionar una u otra para conocer más detalles sobre cada monumento; ‘Centenario de Villalar’, a través de vídeos con los que los estudiantes entenderán la Guerra de las Comunidades de Castilla que enfrentó el 23 de abril de 1521 en Villalar a las fuerzas partidarias del rey con los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado; o ‘La magia del camino’, un mapa interactivo en el que irán haciendo el camino de Santiago.

Escritorio de verano para escolares de Castilla y León

Además, en ‘5 al día’, con motivo de la celebración del Año Internacional de las Frutas y las Verduras, se propone una aplicación que anime a su consumo diario; gracias a ‘Método ABN’ verán las matemáticas de una manera distinta; y en ‘¿Cómo se escribe? y ¿Aguda, llana o esdrújula?’ trabajarán la gramática.

Por último, con ‘Cálculo mental’ reforzarán el estudio de cuatro operaciones matemáticas básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones; y en los juegos de ciencias, ‘Letter block’ y ‘Starts with…’ ampliarán su conocimiento en naturales, sociales y el idioma inglés.

Los alumnos de Secundaria podrán acceder a ‘La historia de los juegos olímpicos’, leyendo pequeñas fichas con información y fotos de cada edición; al ‘Centenario de Villalar’; a ‘¡Buen camino!, para conmemorar el año Jacobeo; y a ‘Dos joyas góticas’, monográfico dedicado a las catedrales de Burgos y de Palencia.

Por otro lado, los recursos ‘Pienso luego existo’ ofrecerán una línea de tiempo para hacer un repaso a los grandes filósofos y pensadores de la Humanidad; y los juegos ‘Masters del ajedrez’, ‘Who wants to be a millionaire?’ y ‘Encesta a canasta’ cerrarán las propuestas de actividades para ESO este curso