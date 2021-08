Fernández Carriedo pide a Pedro Sánchez “mayor participación” de las comunidades en el destino del dinero de los fondos europeos

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez a asignar los fondos europeos y pidió “mayor participación” de las comunidades autónomas en la capacidad de decisión sobre el destino del dinero para adaptarlo a “las necesidades reales” de cada región.

Fernández Carriedo realizó esta petición, junto a otras Comunidades Autónomas, durante el desarrollo de la III Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se celebró esta mañana de manera telemática, al considerar que “cuanto antes se fijen los criterios y las cifras, no solo para este año sino para los próximos, antes podemos empezar a trabajar”.

El consejero recordó, no obstante, que en algunas conferencias sectoriales ya se ha producido alguna asignación o definición de estas cantidades y que, de hecho, la Junta ya ha realizado algunas convocatorias con cargo a dichos fondos, como las ayudas del Plan MOVES para la electrificación y la movilidad sostenible, pero matizó que aún “quedan muchas por decidir” y aseveró que “el tiempo es limitado”, por lo que recalcó la urgencia de que estas cantidades se determinen “cuanto antes” para que sean asignadas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.

Unas comunidades que Fernández Carriedo consideró, junto a compañeros del ramo en la Conferencia Sectorial de hoy, que deben tener una “mayor participación en la capacidad de decisión del destino de estos fondos”, con el objetivo de ser “más eficientes” y conseguir “mejor” los objetivos planteados, además de “certificar” mejor el dinero y que este no tuviera que reintegrarse “por falta de capacidad de gestión”.

“Hemos pedido todos ese margen para que los fondos se destinen a lo que verdaderamente se necesite y que no vengan tan encorsetados por parte del Gobierno”, continuó exponiendo Carriedo, solicitando también al Ejecutivo que el 55 por ciento de reparto a las comunidades anunciado el viernes en la Conferencia de Presidentes “se mantenga en el futuro” para que las autonomías tengan “garantía para los próximos ejercicios”.

Todo ello bajo la perspectiva de que las comunidades no sean “meros gestores de las cantidades que distribuye el Gobierno” y se conviertan, con ello, en “un simple medio propio de la Administración del Estado” en el sentido de que “aquello que tiene dificultad para gestionar se lo deja a las comunidades, pero con una estructura tan encorsetada que impide la capacidad de decisión en el ámbito autonómico”.

Una situación que, denunció, dificultará “adaptar estos fondos a la realidad de cada comunidad” y cumplir con lo negociado en las mesas del ámbito autonómico, que van sobre la base de “llegar a acuerdos para poner en marcha iniciativas que se financien con esos fondos”.

Además de estas dos solicitudes de la Junta, a las que se une la de la multilateralidad, Fernández Carriedo defendió otras dos propuestas. Por un lado, que igual que se ha hablado de fondos destinados directamente a las comunidades autónomas, “comience a hablarse del fondo para corporaciones locales, que tanto importan a Castilla y León”, por ser algo “imprescindible”.

Por otro, planteó al Gobierno que los fondos europeos deben centrarse “básicamente en este objetivo de la lucha contra la despoblación” a través de criterios como el envejecimiento o la dispersión poblacional.

“Es ahí donde tenemos que medir las intenciones del Gobierno”, expresó Carriedo, en relación al tratamiento que del tema se dio el pasado viernes en la Conferencia de Presidentes pero que ahora se debe ver acompañado de “hechos” para que la lucha contra la despoblación no solo esté “en la primera línea política en cuanto a intenciones”, sino también a través del “reparto de los fondos europeos y de la nueva financiación autonómica”.

Y es que, para el consejero, el compromiso del Gobierno con el reto demográfico “tiene que cuantificarse con criterios asociados a la despoblación”, con un reparto de los fondos europeos y la financiación autonómica que se fije en función de “la superficie, la dispersión y el envejecimiento”.

Un Gobierno que, según el responsable regional de la cartera Economía y Hacienda de la Junta, solo informó, durante la III Conferencia Sectorial de hoy, del plan nacional de transformación y resiliencia de España, aprobado por la Unión Europea, y de los reglamentos e instrumentos de gestión de estos fondos, que también han sido publicados en el ámbito de la UE.

Reunión con Cataluña

Por otra parte, Fernández Carriedo lanzó una advertencia al Gobierno de España al asegurar que espera que en la reunión de esta tarde entre el presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, y su homólogo en la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, “no se decida lo que afecta a todos”.

Al respecto, informó que en la III Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no estuvo presente el consejero catalán del ramo, afeando esa ausencia porque desde la Junta esperan que en estas reuniones estén “todas las comunidades” para que lo que haya que decidir “sea entre todas”.

“No nos gustaría que la reunión más importante de hoy fuera esta tarde y no esta mañana”, continuó manifestando el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, al asegurar que desde el Gobierno de Castilla y León defienden la multilateralidad como algo “básico y esencial” ya que la Región castellano y leonesa “no acepta privilegios pero tampoco perjuicios” y pide “el trato igualitario hacia todas las comunidades”.

Y es que, según Fernández Carriedo, “Castilla y León no es más que nadie pero no quiere ser menos que nadie”, por lo que apuntó que no aceptarán “ningún tipo de discriminación” o que alguna comunidad que “no quiere asistir a las reuniones” luego tenga en un espacio “bilateral” para tratar “en exclusiva” temas propios pero que “pudiesen afectar a los demás”.

Recordó así el consejero que ya la pasada semana, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, faltó el consejero del País Vasco “y al día siguiente se reunió con la ministra para hablar de cosas que no se habían hablado en la víspera”.

“Hoy tenemos una reunión importante y no asiste el consejero de una Comunidad que esta tarde tiene una reunión bilateral con el Gobierno de España”, reiteró Fernández Carriedo, mostrando de nuevo su esperanza en que “no se hable en esa reunión de lo que no se ha querido hablar esta mañana en presencia del resto de comunidades”, porque aunque la Junta defiende los intereses de Castilla y León, no acepta “que lo que afecta a todos se decida en mesas bilaterales sin que estemos presentes todos”.