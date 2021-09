Castilla y León combatirá la soledad no deseada con una inversión de 100 millones de euros

Más de 145.000 personas mayores de 65 años viven solas en Castilla y León y el número tiende a crecer. Es por ello, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acaba de presentar un Plan para este colectivo, que se pone en marcha por primera vez en España, situando a esta Comunidad “a la vanguardia” en su protección.

De esta manera, el presidente ha anunciado una inversión de 100 millones de euros en los próximos cuatro años a distintas acciones, de los que diez serán para servicios nuevos. Una treintena de medidas dirigidas a prevenir, detectar e intervenir mejor en situaciones de aislamiento social y soledad no deseada. Entre ellos, un teléfono gratuito o un servicio de apoyo a las personas en situación de soledad no deseada, enmarcado en la Teleasistencia avanzada o en una rede de detección formada por entidades del Tercer Sector. Además, contarán con prestaciones sociales específicas, aunque no tengan ninguna otra necesidad económica o social.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presenta el ''Plan Estratégico de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025'' FOTO: mir_ical Agencia ICAL

Otra de las patas de este nuevo proyecto pivota en una cartera de Actividades Básicas Garantizadas relacionadas con la vida sana y el aprendizaje y plataformas y aplicaciones informáticas para facilitarles la comunicación y romper de esta manera el aislamiento social, así como actuaciones de sensibilización para promover la colaboración de todos en la detección y reacción ante estas situaciones.

A estas novedades, según informaba Fernández Mañueco, se refuerzan o integran en el Plan otros servicios ya disponibles como la Ayuda a Domicilio; los Equipos para la Promoción de la Autonomía Personal o la Asistencia Personal, un servicio que si bien en otros territorios es testimonial, en Castilla y León supone la segunda cifra más elevada de España.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presenta el ''Plan Estratégico de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025'' FOTO: mir_ical Agencia ICAL

“Quienes necesiten ayuda por sentirse aisladas nos van a tener a su lado y vamos a poner todo nuestro empreño en que tengan la mejor atención ya que habéis dado todo y merecéis todo”, destacaba Fernández Mañueco, al aseverar que el problema de la soledad se ha agravado con la pandemia.

En este sentido, el presidente recordaba que, como consecuencia de la irrupción de la Covid-19, desde la Junta inmediatamente se reforzó la Red de Protección, en coordinación con las entidades locales con el fin de hacer llamadas proactivas desde el servicio de teleasistencia o recabando la colaboración de entidades con el Tercer Sector. “Se aúna experiencia y vamos a generar nuevos derechos y prestaciones en la Comunidad para seguir liderando el avance en políticas sociales de España”, aseveraba.

Este Plan beneficiará especialmente a las mujeres, al ser mayoría entre las personas mayores que viven solas, especialmente en el medio rural.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presenta el ''Plan Estratégico de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025'' FOTO: mir_ical Agencia ICAL

“Nuestros mayores lo merecen todo”, finalizaba el presidente, quien volvía a recordar su compromiso con este colectivo. “No es casualidad que Castilla y León sea líder en España en Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, pues se debe a que se colabora codo con codo con las entidades locales y el Tercer Sector, se cuenta con unos trabajadores capacitados y entregados y se aplican las nuevas tecnologías para modernizar los servicios y mejorar las prestaciones, tanto en áreas urbanas como en rurales”.

Escultura

Al finalizar este acto, celebrado en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco, el presidente inauguraba una escultura-homenaje en el Parque Duque de Osuna. Una obra tallada en un tronco de acacia por al artista local Ángel Martín, y que bajo el título “Esperanza”, simboliza la cercanía y el cariño de toda la sociedad hacia sus mayores.