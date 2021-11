Ibañez destaca las más de 300 inversiones de la Junta en Segovia que han generado unos 500 empleos

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha visitado Segovia para poner en valor el estado de las inversiones con cargo a los Fondos de Cooperación Económica Local y del Fondo Extraordinario, acompañado por la alcaldesa, Clara Luquero, el director de Administración Local, Héctor Palencia, y el delegado territorial de la Junta, José Mazarías.

En esta visita, el consejero ha conocido el proyecto de adecuación y mejora del Parque de la Dehesa de Enrique IV, que ha consistido en la reposición de mobiliario deteriorado, instalación de bancos, la reposición del suelo permeable y la restauración y puesta en uso de la charca y el caño, una inversión financiada al 100 % por la Junta con una cuantía de 32.100 euros.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, durante su visita a Segovia, junto a la alcaldesa Clara Luquero, Hector Palencia y José Mazarías, entre otros FOTO: Jcyl

También ha contemplado la zona de la Fuentecilla, donde se han instalado juegos infantiles y para mayores con un importe de 12.077 euros, y tambien se ha posibilitado la instalación de nuevos puntos de luz en la conexión con la carretera de Villacastín, con una cuantía de 8.716 euros, ambas financiadas al 100 % por la Junta.

En el recorrido por la ciudad, el consejero ha visitado la Plaza Mayor, donde se ha llevado a cabo una actuación de sustitución de todas las luminarias por una nueva instalación con tecnología led para reducir la potencia y consumo, así como la contaminación lumínica. Esta inversión, financiada tambien al 100 % por la Junta, ha supuesto una cuantía de cerca de 29.000 euros.

En este sentido, Ibáñez ha querido destacar que la ciudad de Segovia ha recibido de la Junta diferentes ayudas para mejoras en sus servicios públicos, en concreto del Fondo Extra COVID, cerca de 200.000 euros en actuaciones como suministros de aplicaciones de software para mejorar la eficiencia en los servicios públicos o la renovación de servicios y acerados en la Avenida de la Constitución.

En el Fondo de Cooperación Local General de 2020, la ciudad se ha visto beneficada con más de 200.000 euros en diferentes obras de renovación como las de la red de abastecimiento en Avenida Juan Carlos I, en Avenida Marqués de Lozoya, o las mencionadas inversiones en iluminacion en la Plaza Mayor y la Fuentecilla, entre otras. Del Fondo de Cooperación Local General de 2021, las inversiones para la ciudad de Segovia han superado los 300.000 euros, destinados a renovación de alumbrados en diferentes zonas, pintura en colegios públicos, reforma en el interior de la estación de autobuses, instalando juegos infantiles y para mayores en parques y plazas públicas, como la citada en la Fuentecilla, o la mencionada inversión en el Parque de la Dehesa, entre otras.

“Estas importantes inversiones, con más de 700.000 euros, modernizan servicios básicos para los segovianos, con la mirada puesta en la sostenibilidad y el mantenimiento de la calidad de vida en esta ciudad. Y, además, en el caso concreto de la inversión en el cambio de luminarias en la Plaza Mayor que hoy visitamos, posibilita una mejora significativa en la eficiencia energética de la ciudad, poniendo en valor la sostenibilidad como garantía de futuro en los servicios que disfrutan todo los vecinos”, indicó el consejero.

Aprovechando su estancia en Segovia, el consejero de la Presidencia también se ha desplazado esta mañana al municipio de Palazuelos de Eresma, para conocer la obra de sustitución del césped artificial y del riego llevada a cabo en el campo municipal de fútbol de La Mina. Una importante actuación que ha supuesto una inversión total de 191.625 euros de los cuales la Junta de Castilla y León ha aportado 72.466 euros.

El consejero ha puesto en valor el esfuerzo de la Junta en llevar a cabo inversiones útiles que mejoren la vida de las personas en la ciudad de Segovia y en toda la provincia. De esta forma, ha indicado que en los últimos 12 meses la Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección de Administración Local, ha autorizado 329 inversiones por un valor de más de 10,5 millones de euros, de los cuales la Junta aporta 6 millones.

“Estas inversiones buscan dinamizar la economía y el empleo local, y los datos nos dicen que ha sido así, puesto que en Segovia han supuesto la creación de más de 500 empleos, entre directos e indirectos, y lo han hecho con las empresas y autónomos de la zona, ya que estamos ante actuaciones que económicamente tienen un valor medio de 32.000 euros. Por tanto, pequeñas inversiones que se quedan en Segovia, que mejoran la vida de los segovianos y que tienen a la sostenibilidad como denominador común”, declaró el consejero.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, visita Segovia, junto a la alcaldesa Clara Luquero, Héctor Palencia y José Mazarías, entre otros FOTO: @Nacho Valverde Agencia ICAL

Estos 10,5 millones movilizados se reparten entre las ayudas destinadas a través de los Fondos de Cooperación, Fondo Extraordinario, y ayudas para obras y suministros singulares en mancomunidades y pequeños municipios.

“Este es el gobierno del cambio de visión en materia de municipalismo. El gobierno de Mañueco está comprometido con el mundo local de Segovia y con su activa protección y defensa, consciente de las circunstancias particulares en que se encuentran muchas entidades locales del medio rural. Tenemos un plan de futuro muy claro para Segovia y Castilla y León; si 2020 fue el año de la resistencia para nuestra tierra, y 2021 el de la remontada, 2022 será el de la recuperación para los segovianos y los castellanos y leoneses”, declaró el consejero.

Interinos

Por otra parte, Ángel Ibáñez, a pregunta de los periodistas, pidió “esperar por prudencia” hasta “conocer la letra pequeña” del texto que se apruebe en el Congreso de los Diputados sobre los interinos, porque “se está generando muchísimo revuelo con este anuncio que todavía no tiene detallados todos los pormenores”.

Ésta fue la primera reacción al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de coalición, ERC y el PNV por el que los trabajadores de la administración pública con carácter de interinos, que lleven cinco años en la misma plaza, pasen a ser fijos sin necesidad de realizar una oposición.

Asimismo, subrayó que, desde la Junta, van a estar “plenamente implicados en toda la estabilización de este personal en función del texto que emane del Congreso de los Diputados”. El Gobierno regional está “muy comprometido” pero hay que tener “prudencia” porque, los procedimientos, dijo el consejero, “obligan a que seamos muy respetuosos con los principios constitucionales de acceso a la Función Pública”.

En su opinión, todas esas personas que llevan tiempo trabajando han acreditado el mérito y la capacidad, pero “evidentemente”, matizó, “está por dirimir que el Congreso sea capaz de encontrar una fórmula en la Igualdad, uno de los principios básicos de acceso a la Función Pública y constitucional se pueda mantener”.

En principio, según los datos aportado por Ibáñez, la Junta de Castilla y León puede llegar a tener unas 30.000 personas en régimen de temporalidad, aunque hasta dentro de unos días no se podrá saber cuántos son los que cumplen los requisitos por número de años. “El impacto económico no lo sería desde el punto en que son personas que ya están cobrando sus nominas de la Junta. Si son incorporadas a la plantilla como personal fijo eso no tendría impacto económico”, argumentó.

En el primer texto hecho público, reconoció, se hablaba de indemnizaciones económicas a quienes lo lograran la plaza. “Lo que ocurre es que hasta no tener la letra pequeña no podemos tener una estimación adecuada de lo que puede suponer”, resaltó.

El consejero de Presidencia reiteró el mensaje de “ser prudentes” hasta tener el texto definitivo que salga del Congreso de los Diputados, es decir, el acuerdo que mayoritariamente pueda establecerse.

Por último, Ángel Ibáñez sostuvo que Castilla y León es una Comunidad que lleva trabajando en la estabilización y modernización del empleo público desde el comienzo de la legislatura, con más de 60 procesos selectivos impulsados. Además, indicó que en los PGC 2022 contempla la posibilidad de ejecutar hasta otros 80 procesos selectivos. El consejero también apostó por preservar el talento. “Hay muchas personas que en régimen de interinidad o de trabajo temporal están aportando mucho valor a la Junta”.