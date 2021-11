Castilla y León plantea pedir el pasaporte covid por municipios y de forma temporal

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha anticipado este martes 16 de noviembre que la Comunidad plantea pedir el pasaporte covid en los lugares cerrados en los que hay que quitarse la mascarilla, como ocio nocturno, albergues y hostelería, y aplicado por territorios de la Comunidad, por indicadores, de forma temporal y proporcional, para que cuente con el aval de la justicia.

En una entrevista con la Agencia Efe, Casado ha confiado en que esta medida salga adelante en la Comisión de Salud Publica de hoy y en el Consejo Interterritorial de Salud, ya que es mejor aplicarla de “forma coordinada” por todas las Comunidades, aunque si no fuera así Castilla y León “pondrá” esta restricción.

La consejera ha explicado que requerirá contar con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque deberá ser una decisión en la que se definan “territorios, indicadores y tiempo y proporcionalidad”. Una vez ofertada la vacuna de la covid a toda la población, la consejera de Sanidad de Castilla y León cree que es el momento de plantear la aplicación del pasaporte covid, una buena medida para limitar el riesgo y fomentar la vacunación, para no tener que llegar al cierre. “No queremos cerrar”, ha insistido.

Casado ha explicado que el requerimiento del pasaporte covid permitirá que afloren los no vacunados, principalmente en el grupo de entre los 30 y 49 años en la Comunidad, si bien el 75 por ciento de este tramo está vacunado en Castilla y León. Y en función de cómo evolucione la pandemia, con los umbrales nuevos que acuerden el Ministerio y las Autonomías y la incidencia en los hospitales, la consejera dicho que hay otras posibles medidas como los cribados masivos o menores aforos.

Son medidas ya recogidas para el nivel tres de riesgo, ha recordado Casado, quien ha precisado que los nuevos cambios que van a aprobarse son para suavizar los niveles de incidencia, ante el alto nivel de vacunación, pero no de hospitalización en planta, ucis y positividad, que se mantienen.

Además, la propuesta nacional incluye un nuevo indicador de tasa de hospitalizaciones covid por 100.000 habitantes a siete días. La consejera ha insistido en que no es partidaria de cierres pero si de limitar aforos en determinados umbrales que habrá que definir, y ha recordado que esta nueva ola no tiene nada que ver con las anteriores por el alto índice de vacunación, ya que el aumento de casos no se traslada ni a las ucis ni en número de fallecidos.

A nivel global, la Comunidad está con una incidencia en nivel medio, con 89,2 casos por 100.000 habitantes a dos semanas y 52,7 a una; y en nivel alto en mayores de 65 años a una semana con 52,6, según los datos de este martes 16 de noviembre. En muchos municipios los datos son más altos, como el caso de Villalón de Campos, en Valladolid, que ha anotado 55 casos en una semana y tiene una incidencia de más de 4.000 casos a dos semanas por 100.000, y de mas de 6.000 en mayores de 65 años.

Pero hay otros municipios de más de 20.000 habitantes con incidencias altas, como pueden ser Medina del Campo, en Valladolid, que tiene una incidencia a 14 días de 210 casos; con 167 en Miranda de Ebro y 165 en Aranda de Duero, en Burgos, o 174 en Ávila capital y 124 en Burgos.

El indicador de los casos a una semana sobre los que hay a dos, que no supera el 0,5 en momentos de contención, está en 0,96 en San Andrés de Rabanedo, en León; con 0,79 en Ponferrada, o 0,74 en Arroyo de la Encomienda. Sobre otra de las medidas que ha planteado la comisión de vacunas nacional, como poner la tercera dosis de recuerdo a los sanitarios y el grupo entre 60 y 69 años, la consejera ha respaldado ambas.

Casado ha explicado el porcentaje de sanitarios vacunados es muy alto en la Comunidad, un 90 por ciento, y poner el corte en los 60 puede tener su sentido en que a mayor edad más riesgo, “casi por hiperprotección”. “Ante la duda del grado de inmunidad se plantea un mayor esfuerzo” para esos grupos de más riesgo, ha sostenido.

Navidades

En cuanto a las Navidades, la consejera de Sanidad ha afirmado “ni como las de 2019 ni como las de 2020, las Navidades de este 2021 serán más normalizadas pero hay que seguir teniendo cuidado” sobre todo en los entornos familiares.

La consejera ha insistido en que hay que seguir teniendo cuidado ya que la covid sigue circulando, y aunque hay un alto nivel de vacunación sigue habiendo personas vacunadas que ingresan en los hospitales y las ucis, “aunque nada que ver con etapas anteriores”.

Casado ha vuelto a insistir en el uso de mascarilla en interiores, distancia de seguridad, lavado de manos y ventilación, consultar los síntomas y no esperar a que se pasen.

Se ha referido “al peligro” de los ámbitos familiares, en los que a lo mejor un vacunado sin mascarilla y asintomático de covid puede contagiar a un mayor que está en este grupo del 10 por ciento que aún vacunados no tiene suficiente inmunidad y acaba o ingresado o fallece.

La gran medida que diferencia esta de las anteriores navidades es la vacunación, y en función de los umbrales que se vayan planteando, a nivel nacional, tanto epidemiológicos como hospitalarios, hay otras medidas que se pueden poner si se requieren como los “cribados masivos o valorar los aforos”, ha sostenido Casado.

Mascarilla en invierno

Sobre hasta cuando se prolongará el uso de la mascarilla, ha recordado que ella nunca ha dicho que “nos pudiéramos olvidar” de ese elemento de protección y hay “muchos entornos y otras culturas” como la japonesa, coreana o china que las usan para protegerse no sólo de las enfermedades víricas sino también, por ejemplo, de la contaminación.

”Creo que la mayor parte de la gente sigue siendo consciente de la covid, y sigues viendo a mucha gente paseando con mascarilla. Hay mucha gente que ha aprendido -de lo vivido- y gente que no ha aprendido nada”, ha reflexionado.

”La mascarilla la recomendaría mucho en invierno y además quita el frío”, ha observado Casado de cara al futuro. Y en este momento, en el que no sólo está la covid sino otras enfermedades respiratorias, la mascarilla puede proteger de esas infecciones, junto al lavado de manos bien hecho, otra medida que hay que mantener, ha concluido.