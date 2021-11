Las empresas que contraten a víctimas de violencia machista tendrán ayudas

El Gobierno que preside Fernández Mañueco reafirma su apoyo a las víctimas de malos tratos y prepara nuevas medidas desde los servicios sociales e incentivos a empresas para, en primer lugar, prevenir, en segundo término, dar respuesta y actuar cuando se produce alguna agresión y, para finalizar, favoreciendo la inserción laboral de estas mujeres afectadas para que puedan volver a empezar un proyecto de vida autónomo.

Así lo ponía este lunes de manifiesto la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras anunciar que su departamento potenciará el modelo «Objetivo Violencia 0» con el reto de que los servicios sociales sean una puerta de salida a una vida normalizada para las mujeres maltratadas.

Blanco avanzaba que se destinarán ayudas para promover la contratación de las mujeres que ha sufrido violencia de género en las empresas de la Comunidad.

“La etiqueta de víctima de violencia es una certificación administrativa para la intervención profesional, pero no debe de ser un estigma personal del que no se pueden desprender”, destacaba al respecto la consejera

Este nuevo modelo de atención se divide en tres fases (in, on y out), se articulará en el anteproyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en el que ya trabaja la Consejería para actualizar la actual normativa que data de 2010.

En la primera etapa o «in», la Consejería apuesta por la prevención, la detección y la sensibilización de toda la sociedad, mientras que la segunda fase , denominada «on», pretende reforzar el sistema de las casas de acogida y centros de emergencia, para lo que se invertirán más de dos millones de euros en 2022, así como la formación de los profesionales a través de postgrados universitarios para personalizar el modelo a las necesidades de las víctimas.

Finalmente, la última fase o «out», tiene como objetivo incorporar a la mujer al mercado laboral y normalizar su vida, a través del programa de empresas comprometidas por la igualdad, y al que se espera seguir sumando compañías o mediante ayudas a la contratación.

Blanco insistía en que la inserción laboral es una de las claves que desencadenan estos procesos de recuperación de la autonomía, de ahí la iniciativa lanzada por la Consejería de embarcar al tejido productivo de Castilla y León en su programa ‘Empresas comprometidas con la igualdad’. La adhesión al mismo implicará incorporar mujeres a sus plantillas, facilitar su ascenso profesional y reservar puestos de especial interés a las mujeres más vulnerables.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, clausura el acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer FOTO: Bragimo Agencia ICAL

«Queremos pasar de un modelo asistencialista y estático a otro en el que los servicios sociales sirvan a las víctimas de puerta de entrada y también de salida, para que puedan recuperar una nueva vida con la que salir adelante», destacaba Blanco, mientras llamaba a toda la sociedad a implicarse en esta lucha «porque es algo que nos afecta a todos».

La consejera de Familia se expresaba de esta forma durante el acto institucional organizado por la Junta en el Centro Cultural Provincial de Palencia para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde aseguraba, contundente, que frente a esta lacra social “no valen luchas partidistas, sino un compromiso irrenunciable que tenemos todos y que tiene, personalmente, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco”.