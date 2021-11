Los mejores consejos para comprar on line y que no te timen este Black Friday

Este próximo viernes llega el tan deseado “Black Friday”, aunque ya en estos días previos nos están bombardeando a base de publicidad con los descuentos “más salvajes” de los últimos años. Una cita donde se está produciendo un aumento considerable de las compras por internet, y donde los ciberdelincuentes “se frotan las manos” con el fin de engañar a sus víctimas potenciales.

Suplantaciones de identidad, cargos fraudulentos no autorizados u otras modalidades de estafa son las acciones más delictivas en estas fechas masivas de compra por internet. Es por ello, que desde la Comisaría de la Policía Nacional de Soria se ofrece a la ciudadanía una serie de sencillos consejos para evitar ser víctimas de estos engaños:

Poner el dispositivo a utilizar (ordenador, tablet o móvil) a punto

Hay que asegurarse que el sistema operativo, programas y aplicaciones estén actualizadas e instalar herramientas antivirus. En el caso de que esté infectado se puede poner en riesgo la compra y los datos personales aportados.

Importancia en utilizar la red más segura

Se deben usar conexiones seguras, evitar redes wifi públicas cuando se realicen compras o transacciones económicas.

Navegar por tiendas online de confianza

Hay que comprobar que la web donde se va a comprar sea segura, comprobando su dirección URL. Que el responsable de la tienda aparezca identificado a través de un NIF, correo electrónico o dirección postal. Y que la página contenga información sobre “avisos legales” y “término de uso” y sellos de calidad o confianza. Hay que desconfiar de las ofertas demasidad llamativas, ya que podría estar ante una web fraudulenta.

Hora de pago

No se deben introducir los datos de la tarjeta de crédito en una web que no cifra las comunicaciones. Se deben utilizar tarjetas de uso exclusivo para realizar pagos on line y siempre que sea posible, establecer una doble comprobación para aprobar la transacción.

Con toda esta información se busca que los usuarios de la “Red” realicen sus compras on line, de forma más segura, insistiendo en que, además de los consejos antes reseñados, uno que no debe faltar nunca es la utilización del sentido común y en caso de duda, no realizar la transacción.