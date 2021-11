Luis Tudanca: “Volveremos a ganar y gobernaremos en Castilla y León”

El secretario general del PSOE de Castilla y León PSCyL, Luis Tudanca, aseguró que en las próximas elecciones autonómicas su partido volverá a imponerse y llegará a la Junta. “Hoy os digo, volveremos a ganar y gobernaremos en Castilla y León”, afirmó, al igual que hace cuatro años manifestó que no era imposible que los socialistas vencieran en las urnas y lo hicieron en los comicios de 2019.

Tudanca, que intervino en la inauguración del 14 Congreso Autonómico del PSOE en el Fórum Evolución de Burgos, que lo reelegirá este domingo 28 de noviembre para un tercer mandato de cuatro años, aseguró que Castilla y León “merece un futuro mejor” y añadió que tiene el “mismo compromiso” que hace siete años, cuando tomó las riendas de su partido, que es que la Comunidad tenga “lo que necesita y lo que se merece”.

Ante un millar de dirigentes y militantes socialistas, Luis Tudanca explicó que entonces iniciaron un cambio que parecía “imposible”, pero destacó que el PSOE logró ser el partido mayoritario en las últimas autonómicas y reivindicó que gobiernan “más ayuntamientos que nunca”, entre ellos el de la capital burgalesa. “No os podéis imaginar lo feliz y orgulloso que me siento”, dijo en alusión al regidor Daniel de la Rosa, un “amigo”, que resultó elegido presidente de la Mesa del Congreso.

BURGOS, 27/11/2021.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca (i), durante su intervención en le 14º Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León este sábado en Burgos.

“Ganamos las elecciones en Castilla y León 30 años después”, insistió Luis Tudanca, quien manifestó que es el “mejor balance” que se puede hacer, porque significa haber logrado la confianza de los ciudadanos hacia un partido, que destacó tiene “proyecto político” para la Comunidad y se comprometió a llevar las políticas socialdemócratas a Castilla y León “por fin desde el Gobierno”, informa Ical.

Al respecto Tudanca citó la sostenibilidad, la defensa de los servicios públicos, la digitalización o el feminismo para que no haya ninguna mujer que sienta “miedo”. “Aspiramos a cambiar, porque lo necesitamos más que nunca”, dijo y añadió que no se rendirá porque cree en las posibilidades de esta tierra desde el primer día, en la “Castilla y León real”, que lucha en cada pueblo porque sus consultorios sigan abiertos y para que la despoblación no sea una “plaga inevitable”, que obligue a las familias a ir cada fin de semana a las estaciones a despedir a sus hijos que se marchan por falta de oportunidades.

Descentralización

El secretario general de los socialistas de Castilla y León planteó una “tercera” descentralización en la Comunidad, tras las acometidas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y ahora de Pedro Sánchez, porque argumentó que no puede el Ejecutivo central se comprometa y descentralizarse para que en esta tierra se recentralice. Este proceso, dijo, se debe hacer, con “consenso”, pero también señaló a sus compañeros de partido que se debe afrontar con “decisión” y “coraje”.

Luis Tudanca propuso una descentralización en Castilla y León de instituciones y organismos y también equilibrar el desarrollo económico, para lograr una cohesión social y territorial. “No creceremos, sino crecemos todos juntos compañeros y compañeras”, sentenció dirigiéndose a los socialistas.

(I-D) El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca; el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en la inauguración del 14º Congreso del PSOE de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2021, en Burgos, Castilla y León (España). El partido se celebra su 14º Congreso Autonómico con el título ‘Pasión por Castilla y León’. El actual secretario general de la formación será ratificado en el cargo y también se renovará la Ejecutiva. 27 NOVIEMBRE 2021;CASTILLA Y LEÓN;CONGRESO;PSOE;PEDRO SÁNCHEZ Tomás Alonso / Europa Press 27/11/2021 FOTO: Tomás Alonso Europa Press

Tudanca, que dio un “gracias” al presidente del Gobierno, recordó el Centro de Datos de la Seguridad Social en Soria, los centros de competencias digitales, el Incibe de León o el Centro de Enfermedades Raras. Frente a estos proyectos, denunció que la derecha no ha presentado ni uno solo “que haya significado algo” en sus más de 30 años de gobiernos en Castilla y León. “No hay ninguno, ni lo habrá”, apostilló.

Política limpia

Tudanca reivindicó la política “honesta” y “limpia” y recordó la trama eólica con peticiones de multas de 848 millones y penas 138 años de cárcel, la citación del burgalés Juan Vicente Herrera en el caso de la Perla Negra o la investigación sobre la financiación de las primarias del PP de Salamanca, algo que señaló está en el “origen” del proyecto del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En su opinión, ya está demostrado que hicieron “trampas”, por lo que aseguró que en las primarias del PP se expresa la corrupción y en las del PSOE la democracia. “Esa también es una gran diferencia”, apostilló.

Además, denunció la crispación de la derecha, a la que acusó de intentar acabar política haciendo creer que “no vale y no sirve”. Sin embargo, remarcó que el PSOE defenderá la política del diálogo, el acuerdo y el consenso, lo que destacó les llevó a firmar un pacto por la reconstrucción en la Comunidad. “Lo más importante no era quien ganara o se apuntara la medalla, sino proteger a la gente”, dijo. “Ahí va a estar siempre el PSOE de Castilla y León”, agregó.

Finalmente, Tudanca reconoció la tarea de los trabajadores sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del transporte, los supermercados o del campo, “gente humilde”, que su opinión han protegido a todos en los momentos más difíciles. Además, reconoció la valentía y perseverancia de los sindicatos, en su defensa del Dialogo Social de Castilla y León. “Nos habéis tenido a vuestro lado y siempre vamos a estar al lado de los sindicatos y de los trabajadores”, subrayó.

Anuncios para Castilla y León

En la inauguración del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su visita a Castilla y León para realizar algunos anuncios para este territorio. En este sentido, avanzó que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, 30 de noviembre, una partida de 15 millones de euros hasta 2028 para el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Cenieh, de Burgos, así como la creación de dos nuevos centros en Castilla y León, dentro de la estrategia de descentralización de instituciones del Estado.

Asimismo, indicó que la partida para el Cenieh ayudará a impulsar este centro con sede en la capital burgalesa, precisamente en las inmediaciones del Fórum Evolución, donde se celebra el “cónclave” socialista.

BURGOS, 27/11/2021.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en le 14º Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León este sábado en Burgos.

También, Pedro Sánchez anunció que la antigua sede del Banco de España de Soria albergará el primer Centro Nacional de Fotografía de España y en Segovia, su “querida ciudad”, se abrirá el Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación Profesional.

Pedro Sánchez aseguró que la apuesta de su gobierno por la descentralización y la solidaridad es “rotunda” y destacó los 6.900 millones de euros en transferencias para la educación, la dependencia, la sanidad y otras competencias autonómicas.

En su exposición, el presidente del Gobierno recordó que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue el que ubicó en Ponferrada el proyecto de la Ciudad de la Energía, la Ciuden, que recordó contará con 30 millones revitalizarse, como trasladó en un mitin reciente en la capital berciana. También aludió, al Centro Estatal de Enfermedades Raras abierto en 2010 o el Cenieh, para el que comprometió 15 millones hasta 2028.

Camino del cambio

Por último, el anfitrión, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, llamó a los socialistas a avanzar por el camino del cambio iniciado con la victoria “histórica” de 2019 con el objetivo de alcanzar como meta la Presidencia de la Junta. “Lo imposible ya lo logramos, nos queda lo difícil, que es gobernar”, dijo.

De esta forma, el regidor puso en valor el cambio logrado en Castilla y León con la primera victoria del PSOE, con Luis Tudanca, como candidato después de más de tres décadas. “Él es nuestro secretario general”, dijo y señaló que el “mérito” de haberlo logrado es “mayúsculo”, porque señaló ese triunfo fue suyo y de su equipo.

Segunda jornada del 14 Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León, que se celebra en Burgos

Por eso, Daniel de la Rosa aseguró que todos los compañeros le dan las gracias por demostrar que el cambio era posible y por su “pura pasión” por Castilla y León. Sin embargo, lamentó que los despachos de Madrid frustran la mayoría de los electores, entre ellos, los más de 200.000 de Ciudadanos.