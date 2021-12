Gratitud eterna a los profesionales sanitarios y residenciales

Coronavirus

Pocas veces habrá un reconocimiento tan unánime como el que Castilla y León ha rendido este miércoles a los profesionales sanitarios y sociosanitarios por su labor y, sobre todo, por su sacrificio y por jugarse la vida por las demás en primera línea contra el coronavirus, en los primeros meses de esta pandemia, cuando las condiciones no eran las mejores, por el desconocimiento que había ante el virus y la ausencia de medios de protección.

Los castellanos y leoneses han querido hoy dar las gracias a estos profesionales y mostrar su eterna gratitud a este colectivo a través de la voz de esta Comunidad, como son las Cortes de Castilla y León, con la entrega de su máxima distinción: la Medalla de Oro de la institución.

Un acto presidido por su presidente, Luis Fuentes, al que asistían también el jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, los consejeros de su Gobierno, los miembros de la Mesa del Parlamento regional, procuradores y representantes económicos, sociales y militares, además de familiares de sanitarios y sociosanitarios fallecidos en este año y nueve meses de crisis sanitaria del coronavirus.

Fuentes daba un emotivo y sentido discurso que llegaba al corazón de los presentes, en el que destacaba como en los peores momentos protagonizados por la angustia y la incertidumbre emergió la luz de estos profesionales que se abrieron paso con fuerza, anteponiendo su deber y responsabilidad a su propia seguridad, para salvar la vida de los demás, y con largas jornadas de trabajo sin descanso.

“Queremos que este día sirva para mostrar nuestra enorme gratitud y nuestro profundo respeto a quienes no dudaron en estar en primera línea mirando al virus con sus propios ojos para atender a los miles de ciudadanos contagiados que llegaban cada día a los hospitales”, destacaba el presidente de las Cortes.

Fuentes recordaba el compromiso de todos ellos, médicos, enfermeras, farmacéuticos, auxiliares de clínica, y administrativos, celadores, personal de limpieza y cocina, personal de residencias y conductores de ambulancia, pero tenía también unas palabras de especial agradecimiento para la juventud MIR que, “sin apenas experiencia, tuvo que coger las riendas y demostrar que estaremos siempre en ‘buenas manos”.

“Nuestra gratitud también a todos los equipos que han sumado esfuerzos para realizar la vacunación con éxito. Gracias a todos. A los que están. Y muy especialmente; a los que no están”, decía, para acto seguido referirse a los familiares que han perdido un ser querido por la covid y en especial a un profesional sanitario. Y citaba a todos los profesionales que han perdido la vida en Castilla y León por este letal y contagioso virus, como son José Antón, José María Esteban, Felisa Gallego, Quintín Grande, Antonio Gutiérrez, Yolanda Hernando, Luis Fernando Mateos, Belén Mato, Isabel Muñoz, Félix Pinedo, Celsa Rafael, María Isabel Río, María Amor Román, Marisol Sacristán y Juan Sánchez.

“La sociedad siempre estará en deuda con ellos”, apuntaba Fuentes, en referencia a que los profesionales sanitarios y sociosanitarios fueron los que en los peores momentos se encargaron de cuidar, de mimar y de coger de la mano a miles de personas antes de irse de este mundo ante la ausencia obligada por la situación de sus seres queridos.

“Sabemos que uno de los trances más angustiosos que habéis tenido que vivir ha sido el no poder estar con vuestros seres queridos en los últimos momentos. No poder agarrarles la mano. No poder acompañarlos como se merecían. El horror de no poder decir adiós. Y, sin embargo, ellos sí lo hicieron con sus pacientes y residentes. Les acompañaron en los días más difíciles y sombríos. Les cuidaron y les mimaron hasta el último momento. Como también celebraron cada recuperación con una explosión de júbilo y orgullo por haber doblado el pulso al maldito virus”, señalaba Fuentes, quien por todo eso la sociedad siempre agradecerá su labor en eses negros meses.

El presidente de las Cortes continuaba su discurso recordando también al resto de los servicios esenciales, por su trabajo para evitar el desabastecimiento de alimentos y productos de higiene, a los medios de comunicación, a las fuerzas de seguridad, correos, gasolineras y funerarias que, “con su labor incansable y callada, evitaron un mal aún mayor”.

Y finalizaba, recordando también a los mayores, por su fortaleza en las peores situaciones, muchos de ellos en soledad, y apelando a la unidad de todos para seguir adelante y salir de esta crisis sanitaria cuanto antes. “De esta pandemia debemos extraer la lección que nos dejan los sanitarios y sociosanitarios que trabajan en esta Comunidad. Que solo se supera la adversidad con la unión de todos, con el trabajo cooperativo, arrimando el hombro y sumando fuerzas”, destacaba.

Servicios públicos de calidad

También tenía palabras de agradecimiento a los sanitariso y profesionales sociosanitarios el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de quienes ha ensalzado su trabajo siempre, pero especialmente durante la pandemia. “Los servicios públicos en nuestra Comunidad son de una calidad excelente”.

El presidente les felicitaba y reconocía su prestigio y admiración.