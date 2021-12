La UCAV, presente de la 11ª Conferencia Ibérica de Emprendimiento

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), a través del Grupo DEKIS de Investigación, ha participado en la undécima conferencia Ibérica de Emprendimiento desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid -en formato online- los días 14, 15 y 16 de diciembre. El trabajo titulado “Methodogical and Economic Proposal for the elaboration of a Data Protection Impact Assetement (DPA) in the processing of personal data using techniques of massive analysis of sensitive data (health) to combat epidemics such as COVID-19″, desarrollado por los doctores Álvaro Gómez Vieites, Ricardo Reier Forradellas, Sergio Náñez Alonso y Miguel Ángel Echarte Fernández, ha sido presentado dentro de la mesa de trabajo dedicada a “Innovación, Tecnología y Emprendimiento”, en la que han participado Universidades españolas, portuguesas y brasileñas.

En el presente trabajo, los profesores de la UCAV han desarrollado una metodología que permite realizar una Evaluación del Impacto en Protección de Datos (EIPD) aplicada a tratamientos de datos personales que impliquen un uso de técnicas de Big Data y Business Analytics. Esta metodología se hace especialmente necesaria en categorías tan sensibles como el ámbito sanitario. El trabajo, presentado por Dr. Ricardo Reier Forradellas, director de la Escuela de Negocio de la Universidad Católica de Ávila, además de evaluar el impacto económico de este tipo de metodologías, permite abordar las cuestiones relacionadas con la seguridad de los datos y la protección de la privacidad de los interesados. Hay que recordar que dentro de la Escuela de Negocios de la Universidad se ofertan distintos Másteres que tratan estas metodologías como el Máster en Arquitectura Big Data, el Máster en Transformación Digital, el Máster en Internet de las Cosas o el Máster en Inteligencia Artificial.

Congreso de Florencia

Por otra parte, la UCAV ha participado en el XV Congreso Internacional de Educación e Innovación Florencia 2021 celebrado del 13 al 15 de diciembre.

De entre las numerosas intervenciones de expertos en educación, se encontraban la profesora de la UCAV, la Dra. Victoria Lamas, y Sandra García que presentaron la comunicación Museos, Patrimonio Cultural e Identidad social: un estudio sobre la percepción del mensaje de la obra de arte en alumnos universitarios.

Una ponencia que ha servido para compartir con los asistentes un análisis sobre la percepción estética y emocional que el público posee respecto de la museografía, el impacto de las herramientas didácticas del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, así como la respuesta práctica de los museos al nuevo rol de generadores de identidad social al que estas instituciones han sido llamadas desde la UNESCO y el ICOM.

La aportación se enmarcaba dentro del simposio sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y su materialización en Educación.