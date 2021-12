El PP se moviliza contra las “mentiras” de Puente sobre Ciudad de la Justicia de Valladolid

Los parlamentarios del PP por la provincia de Valladolid se han hartado de las “mentiras” del alcalde de la ciudad, el socialista Óscar Puente, en algunos asuntos de interés para la capital vallisoletana y se han movilizado en las redes sociales a través del hastag #oscarmiente para intentar desenmascarar al primer edil vallisoletano y que los vecinos puedan comprobar y dar fe de sus mentiras a través de la hemeroteca.

Uno de los diputados del partido en el Congreso, Eduardo Carazo ha compartido un vídeo en las redes sociales, el primero de unos cuantos, según parece, en el que Puente es entrevistado en Castilla y León Televisión el pasado 14 de octubre y contesta a una pregunta acerca de los “escasos” 100.000 euros que el entonces proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aprobado este martes pasado, que el Gobierno de España dedicaba a la Ciudad de la Justicia de Valladolid, uno de los compromiso y apuesta del primer edil.

La respuesta del alcalde es que esos 100.000 euros son “irrelevantes” porque en 2022 se van a licitar, adjudicar y empezar la redacción del proyecto para lo que harían falta unos 300.000 euros que Puente avanzaba entonces que se iban a conseguir a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a los Presupuestos por ese valor o 400.000 euros.

El PP responde en este audiovisual que al final el PSOE no solo no presentó ninguna enmienda sino que, además, rechazó la que sí presentaron los populares por valor de un millón de euros. “Puente es un maestro en decir una cosa y hacer la contraria o en decir que va a hacer algo y luego, al no hacerlo, se calla”, denuncia Carazo, quien asegura que los populares denuncian el engaño de Puente a los vallisoletanos con la ciudad de la Justicia de Valladolid. “O no le hacen ni caso en Madrid, o simplemente mintió”, señala en un tuit.