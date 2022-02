Francisco Igea: «Estas elecciones no solo son innecesarias, sino que son estúpidas» El candidato de Ciudadanos afirma que la situación actual de la Sanidad es «insostenible» en Castilla y León

Con ganas de recuperar el terreno perdido. Francisco Igea vuelve este sábado a la «campaña terrenal» después de estar una semana «como un león enjaulado» en su domicilio por causas de la Covid-19. Pero no ha parado. «Se ha hecho de la necesidad virtud», confiesa en una entrevista a LA RAZÓN, en la que asevera que encara con optimismo esta última semana de y con la confianza ciega de que Ciudadanos volverá a ser parte esencial y determinante en el próximo Gobierno de la Junta de Castilla y León.

A poco más de una semana, cuáles son sus sensaciones. En las últimas encuestas parece que remontan...

Estamos muy cerca de nuestro objetivo que es del tener un grupo propio en las Cortes y tener capacidad de decisión para continuar siendo un actor político relevante en la Comunidad. Nuestra intención es entrar en el Gobierno para garantizar el cumplimiento de nuestro programa, allá donde lo consigamos pactar.

¿Son necesarias o innecesarias estas elecciones ahora?

No solo son innecesarias sino que son estúpidas. Se ha puesto en riesgo un buen Presupuesto y se ha interrumpido la gestión sanitaria en un momento clave y haciéndolo desde la difamación y la mentira. Cuando un Gobierno funciona bien, lo lógico es intentar que perdure, y en vez de hacer eso, intentas engañar a los ciudadanos y pones en riesgo la estabilidad de Castilla y León.

¿Qué ha ofrecido Ciudadanos en estos dos años y medio de cogobernanza con el PP?

Creo que los ciudadanos lo saben de sobra. Cuando las cosas estaban duras de verdad, nos veían a nosotros. Cuándo había que tomar medidas difíciles y reunirse con los sectores afectados, allí estábamos. La gente de esta Comunidad ha pasado este infierno cono nosotros, con nuestros errores o aciertos, pero siempre con la verdad por delante. Con un equipo de profesionales que han intentando resolver nuestra peor crisis desde la transparencia y la honestidad y cambiando prácticas de lustro. Cambiando muchas malas costumbres.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea FOTO: La Razón

¿Ha sido el control por la Sanidad el detonante para echarles del Gobierno?

Creo que conozco a Alfonso lo suficiente y no es un osado paracaidista. No toma estas decisiones sin orden o permiso. Ha habido una estrategia desde el inicio orquestada desde Madrid, muy simplista. Y se está viendo en esta campaña, donde estamos rodeados de ternerillos y se está tratando a los ciudadanos de esta Comunidad como idiotas.

Y que ofrecen ustedes para mejorar la Sanidad en esta tierra.

Mire. En dos años hemos hecho lo que no se había hecho en treinta. Un mapa completo de la situación, con una análisis de centros, zonas, ratios... Y ahora es el momento de aplicarlo con realismo y no engañando a la población con proyectos inviables. Hay quien prefiere engancharse a la nostalgia y no ofrecer soluciones ante una situación insostenible.

El programa de Ciudadanos costa de diez bloques y 162 propuestas, pero ¿cuáles, son a su juicio, las grandes carencias de Castilla y León?

El problema esencial es la despoblación. Se ha manejado muy mal, con estrategias muy equivocadas. Se debe presentar a esta Comunidad como un lugar de acogida, amable, y que se den las máximas facilidades para emprender. Y no existen proyectos concretos. Las políticas a largo plazo no suelen ser efectivas.

Y ve factible la entrada a las Cortes de los grupos de la España Vaciada y que puedan revertir en algo la actual situación.

No creo que vayan a hacer nada. Veo mucho lamento y es razonable, pero eso no es suficiente. No se puede combatir el nacionalismo con más nacionalismo. Si empezamos a disolver los proyectos nacionales vamos a convertir esto en un sitio ingobernable donde cada uno va a hablar de lo suyo. Yo creo en la política por que creo que hay que hablar de lo nuestro.

¿Puede ser Ciudadanos la llave del próximo Gobierno? y de serlo ¿con quién prefiere pactar?

Lo hemos dicho desde el primer día. No somos llave ni prestamistas de voto. Queremos estar en el Gobierno y con quien más nos deje gobernar. Pero no entraremos en aquellos donde pueda haber consejeros de Vox o Podemos. No hay intersección ahí. Con el PP ya lo hicimos...

Pero volviendo a ser presidente Fernández Mañueco...

¿Pero algún ciudadano lo entendería? En la política tiene que valer la honestidad.

¿Y un mal resultado le alejaría de la política?

Nunca. Solo me alejaría debajo de una bolsa de granito.