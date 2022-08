Dujo carga contra la industria y la distribución: “Están especulando con la patata”

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha cargado este jueves contra la industria y la distribución al asegurar que “están especulando” con la patata y reclama al Gobierno la aplicación efectiva de la Ley de la cadena alimentaria para evitar el “afán especulativo” de los operadores, ya sean los que compran al agricultor, o lo que venden al consumidor.

Un problema importante teniendo en cuenta que la campaña de este año no va a ser buena ya que la producción de patata va a caer entre el cinco y el diez por ciento en el conjunto de España, donde la media de producción se sitúa entre los 25.000 y 28.000 kilos por hectárea, producción que en Castilla y León casi duplica estas cifras. “Habiendo menos producción y menos superficie cultivada, no entendemos por qué tienen que especular los operadores bajando los precios”, se queja, mientras advierte de que no hay patata en España, ni en Francia, ni en Europa.

El presidente de Asaja Castilla y León recuerda que el precio de la patata que actualmente reciben los agricultores se sitúa entre los 25 y los 35 céntimos el kilo, cuando debería situarse entre los 35 y los 50 céntimos. “Aún quedaría margen, dado que el consumidor lo paga a casi un euro y medio”, apunta.

El dirigente agrario se expresaba de esta forma tras participar en una jornada sobre el futuro de la patata como cultivo estratégico’ organizada por Asaja en la localidad salmantina de Villoria, donde reclamaba Sánchez la aplicación urgente de la Ley de la cadena alimentaria y pedía a las comunidades autónomas que apoyen al sector analizando los costes de producción para que nadie los pueda poner en duda. “Conociendo los costes de producción, los contratos de los agricultores deberán estar por encima, y, de esta forma, como en cualquier sector, lograr un beneficio lógico”, decía.

La jornada contaba con la presencia de la directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María José González Garrachón, quien destacaba que el de la patata es un sector estratégico con 3.300 explotaciones en la Comunidad. Además, alertaba que en los últimos seis años ha caído el número de hectáreas dedicadas a producir este tubérculo y apuntaba a la aplicación de la Ley de la cadena alimentaria como herramienta para frenar esta tendencia.

Por último, el presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, aseguraba que con esta jornada la organización agraria quiere “fomentar la interprofesional”, que lleva un tiempo andando, e impulsar el cultivo en una campaña “que está empezando con unos precios que parece que se quieren echar por tierra y que ya están por debajo de los elevados costes de producción”.