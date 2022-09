“Sueños dorados” en favor de la investigación del cáncer infantil

Bodegas de Alberto se une a la Fundación El Sueño de Vicky para poner en marcha una iniciativa con la que busca recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil a través de su proyecto de enoturismo.

En palabras de Carmen San Martín, CEO de la Bodega: “Si hay un dorado que brilla más que el elaborado por De Alberto es el de los pequeños que día tras día hacen frente al cáncer”.

Por eso, a partir de hoy y hasta el mes de diciembre, quienes visiten la bodega no solo podrán disfrutar de sensaciones únicas en el corazón de la DO Rueda y realizar una inmersión en la tradición de sus históricas bodegas subterráneas que datan del siglo XII, sino que contribuirán a la investigación sobre el cáncer infantil, ya que el 10% de su entrada se destinará a la Fundación El Sueño de Vicky, para ayudarles a seguir investigando y encontrar tratamientos que logren curar y mejorar la vida de los pequeños que día tras día hacen frente a la enfermedad.

La iniciativa “Sueños Dorados” responde al compromiso que Bodegas De Alberto tiene con todas aquellas causas que promuevan el bienestar de las personas, aliándose ahora a la Fundación El Sueño de Vicky en su lucha incansable por dar con el tratamiento específico que acabe por erradicar el cáncer infantil.

Una bodega premiada

Bodegas De Alberto es una de las bodegas más antiguas de la Denominación de Origen Rueda. La propuesta enoturística de Bodegas De Alberto se alzó el pasado mes de marzo como tercer Mejor Proyecto Enoturístico Verema 2021, “por la originalidad de sus visitas Memoria Habitada y All You Need Is Gold, que incluyen dos propuestas muy valoradas por el público visitante: las bodegas subterráneas del monasterio dominico del Siglo XVII y la singularidad de la elaboración del vino De Alberto Dorado, oxidado en damajuanas bajo el sol y criado en barricas de solera de más de 80 años”.

Es la única bodega de la DO Rueda que, con su De Alberto Dorado Verdejo 100% DO Rueda, ha mantenido desde su nacimiento en los años 40 la elaboración del histórico vino dorado, ateniéndose rigurosamente a la metodología tradicional.