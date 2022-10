La formación como “mejor herramienta” para incorporar la igualdad de género a la sociedad

La formación es la “mejor herramienta” para incorporar a la igualdad de género a la sociedad. Así se ha reivindicado en un seminario que se está celebrando en la Universidad de Salamanca y que ha contado con la participación de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo; así como el rector de la USAL, Ricardo Rivero.

García Carbayo ha subrayado durante su intervención que todas las acciones formativas del Centro de Formación y Orientación Laboral de Salamanca incluyen un módulo de igualdad y ha avanzado que el próximo noviembre se lanzará una tercera edición del Programa de Alta Dirección para Mujeres dirigido tanto al sector privado como al sector público.

Además de señalar que se está promoviendo políticas de igualdad entre hombres y mujeres en todos los sectores, el alcalde ha recordado la responsabilidad en materia de igualdad del Consistorio, y que se quiere “llevar a todas las esferas de la sociedad salmantina”.

Mientras, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, mostró s su preocupación por “la absurda negación de la existencia” de un problema de igualdad en la sociedad, incluida la administración pública.

Durante una intervención ante los medios de comunicación, la presidenta del Tribunal de Cuentas reconoció que en la administración pública existe “más igualdad que en ningún sitio” aunque advirtió de que “todavía quedan muchos huecos, quizá por la forma de entrar, quizá por las propias conexiones de trabajo”. En esencia, el órgano fiscalizador estudia “por mandato legal” el tema de la igualdad en las administraciones y sigue encontrando “problemas de brecha”, según denunció su presidenta.

La negación de la existencia de estos problemas desde algunos ámbitos, según abundó, es motivo de preocupación en el seno del Tribunal de Cuentas. “Tanto, que no nos deja avanzar, sino que nos paraliza”, apostilló Chicano Jávega, quien lamentó en este sentido que “los avances” no se producen “al ritmo que deberían” y, además, “en algunos casos, desde determinados poderes, se puede ir hacia atrás”, algo que, según advirtió, “en una sociedad democrática es inconcebible”.

Para la presidenta del órgano fiscalizador, esto se puede deber a que “todas las normas relativas a igualdad tienen muchísima contradicción”. “Nos cuesta mucho que se entiendan los propios conceptos de discriminación”, según ejemplificó, argumentando que hay gente que piensa que no existe brecha salarial porque está prohibida.

“Luego llevas un informe y compruebas que está prohibida, pero existe, porque hay mecanismos, por ejemplo, para que los hombres y las mujeres presten servicios en sitios distintos, para que se atribuyan a las mujeres los conceptos de conciliación, con lo cual van consiguiendo menos tiempo de derecho, incluso en las jubilaciones. Hay muchísimo que hacer”, manifestó la presidenta del Tribunal de Cuentas,

Por otro lado, Enriqueta Chicano reconoció que habla “desde un sitio privilegiado”. “La igualdad, o es para todos o sigue sin ser. Hay mujeres en el mundo que están en unas condiciones tremendas. Y eso no sé cuando se conseguirá. Supongo que es una cuestión de muchísimo tiempo. Pero no se puede bajar para nada ninguna guardia. Eso no puede relajar la actuación de todas las administraciones”, insistió.

Además, la presidenta del Tribunal de Cuentas advirtió en Salamanca de que hace falta un “cambio profundo de mentalidad” en relación con la igualdad. “No es problema de que haya que empoderar a las mujeres. En España tenemos poder suficiente. El problema que se percibe como un asalto al poder de otros, como una ambición desmedida, cuando en los hombres es una ambición absolutamente solicitada, y figura entre las características que tiene que tener un buen dirigente”, advirtió.

Al acto inaugural en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, prosiguió un diálogo entre la magistrada del Tribunal Supremo María Luisa Balaguer Callejón y la profesora titular de la Usal Soledad Murillo de la Vega, al que también estaba invitada la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, quien finalmente no pudo asistir a la cita. Las dos mantuvieron un diálogo sobre la implementación efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres en el sector público desde sus respectivas experiencias.

Además, intervinieron diferentes consejeros de Cuentas del Tribunal que moderaron algunas de las ponencias donde varios expertos trataron sobre la importancia de la implementación de los planes de igualdad, los sesgos o la brecha salarial. Entre los ponentes figuró la consejera y presidenta de la Comisión de Igualdad del Tribunal de Cuentas, Rosario García Álvarez.

El objetivo del seminario era profundizar sobre la fiscalización desde la perspectiva de la igualdad de género, que junto a la sostenibilidad y la transparencia son objetivos transversales de obligado cumplimiento en las fiscalizaciones del sector público. El seminario contó además con la presencia de presidentes de diferentes Órganos de Control Externo, incluido el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia González.