La segunda edición de “Shooting Locations Marketplace” pretende convertir Valladolid en un referente de la industria audiovisual

Shooting Locations Marketplace celebra desde este jueves 20 de octubre su segunda edición, que ve incrementado en un 30 por ciento la participación de localizadores, productores, destinos de rodaje y empresas proveedoras de servicios a la industria audiovisual. Profesionales de doce nacionalidades se darán cita en este evento, que está organizado conjuntamente por Feria de Valladolid y Spain Film Commission y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid.

El certamen ha sido inaugurado por el alcalde de la ciudad, Óscar Puente; el director de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso; y el presidente de la Spain Film Commissión, Carlos Rosado. Además, han asistido las concejalas de Cultura y Turismo, Ana María Redondo, y la de Innovación, Desarrollo Económico, Empelo y Comercio, Charo Chávez.

El regidor ha destacado la relevancia de este foro: “Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a nuestra ciudad a quienes, procedentes de diversos puntos del globo, participan en este encuentro. Estoy seguro de que se van a encontrar a gusto entre nosotros.”

Esta cita para localizadores, productores, empresas proveedoras de servicios a la industria audiovisual y destino de rodaje nació con la pretensión de ser un referente en Europa en esta materia. Y va camino de conseguirlo, por cuanto las cifras de participación de esta edición reflejan un importante aumento, en torno al 30%, respecto a la del pasado año. Así lo indican los datos crecientes tanto de destinos como de localizadores y productores participantes, tanto españoles como de muchos otros países que asisten a esta cita. Además, en esta ocasión, se incorporan empresas privadas y de servicios.

“Todo ello -ha proseguido el alcalde- invita a pensar que las bases de Shooting Locations Marketplace se están consolidando sólidamente, a lo que ayuda su adecuación a las líneas de actuación del Plan España Hub Audiovisual de Europa

impulsado por el Gobierno de España y que cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .En otro orden de cosas, Shooting Locations Marketplace es una gran oportunidad para que los profesionales de la industria audiovisual, tanto nacional como internacional, conozcan de primera mano lo que Valladolid puede ofrecer al sector.”

Este año en Valladolid ha tenido lugar el mayor número de rodajes de su historia, lo cual se debe no solo a las numerosas localizaciones con atractivo con las que cuenta Valladolid, sino también a que se ha establecido una fructífera colaboración entre el Ayuntamiento y la iniciativa privada del sector. “En esta línea, vamos a seguir promoviendo a Valladolid como escenario de rodajes, porque consideramos que es una magnífica forma de dar a conocer la ciudad y, además, porque con los mismos se produce una inyección económica que repercute en diversos sectores locales”, ha añadido Óscar Puente.

Valladolid es una ciudad de cine. Así lo ha reconocido la Unesco, que la ha incluido en le Red de Ciudades Creativas como “City of film”. Y así lo atestigua también la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la SEMINCI, un festival de referencia para quienes gustan del buen cine de autor cuya 67 edición arrancará el próximo sábado.

El presidente de Spain Film Commission, Carlos Rosado, abundó en esa línea de consolidación de objetivos y señaló que Shooting Locations Marketplace “arranca con unas magníficas perspectivas y el reto de consolidar este encuentro como referente de la industria audiovisual en nuestro país y en el mundo, al tiempo que contribuye al éxito del Plan “España, HUB Audiovisual de Europa”.

El director general de Feria de Valladolid, ha destacado el carácter global del proyecto “con participación de profesionales de doce nacionalidades” y ha subrayado la importancia de contar, en una segunda edición, con destinos como Abu Dhabi, Noruega, Malta, Polonia, Jordania y Gran Bretaña.

Y en cuanto a la procedencia de localizadores y productores, Estados Unidos y Gran Bretaña son de nuevo los principales mercados, junto con España. Alemania, Italia, Canadá y México completan el mapa de procedencia de estos profesionales.

Carlos Rosado se ha referido también a la participación de las film commissions y film offices socias de Spain Film Commission, que suman más de veinticinco destinos asistentes de toda la geografía nacional, tanto de ámbito regional como local.

Empresas privadas se incorporan este año al evento, en concreto la red de Paradores Nacionales, la compañía THB Hotels, Seven Islands, Locafixer y Pleo Technologies, tres firmas que prestan servicios de apoyo a las producciones.

La filosofía de Shooting Locations Marketplace es facilitar encuentros entre destinos y localizadores con intereses comunes, y para ello se organiza un programa de entrevistas previo, que arranca con más de 700 citas de trabajo.

Localizadores de siete nacionalidades

El número de localizadores participantes también aumenta respecto a 2021 y este año serán alrededor de 50 los profesionales de siete nacionalidades que acudirán a Feria de Valladolid. El 76 por ciento son internacionales y la mayoría procede de Estados Unidos y Gran Bretaña, dos importantes mercados en el sector audiovisual. Se suma México a esta lista en la que están también Alemania, Canadá, Italia y España.

“Destacan además dos hechos: tan solo diez de estos profesionales estuvieron en la primera edición y este año acuden además de localizadores, productores, un perfil con mayor capacidad de decisión a la hora de elegir dónde rodar”, ha destacado Alonso.

En los currículums de estos cerca de cincuenta participantes figuran trabajos junto a nombres como Steven Spielberg, George Clooney, Olivia Wilde, Nicolas Cage, J.J. Abrams; estudios y plataformas como NBC Universal, Marvel, HBO, Disney, Apple, Amazon, Netflix, Hulu, Showtime; y entre las películas y series para las que han elegido escenarios aparecen Misión Imposible, The House of Dragon, Black Mirror, Demimonde, The Crown, Hustle, 30 Monedas, Vampire Academy, Warrior Nun 2, Fast and Furious, producciones de Bollywood, etc.

Conferencias y mesas redondas

El intercambio de conocimiento, conocer casos de éxito y analizar los retos de futuro del sector son también objetivos de Shooting Locations Marketplace y para ello se desarrolla un programa de conferencias y mesas redondas que comenzará con la ponencia del estadounidense James Lin, localizador y productor de NBC Universal.

A continuación, Noruega, Abu Dhabi y Alex Scott hablarán sobre cuáles son las claves para crecer como destino de rodajes. La primera jornada concluirá con una mesa redonda sobre producciones internacionales en la que intervendrán el

presidente de Profilm, Fernando Victoria de Lecea; Bilbao Bizkaia Film Commission y el localizador británico Dan Connolly.

El viernes 21 será el turno de Malta, Víctor Aertsen, de Madrid Film Office, y el localizador Enrique Gutiérrez del Álamo, responsable de localizaciones de obras como “30 Monedas” o “Cuéntame cómo pasó”. La sesión concluirá con una charla entre Lori Balton, localizadora estadounidense con una trayectoria profesional de tres décadas, y el productor indio Bobby Bedi, que tiene en su haber piezas como el clásico “Sandokan”, estrenada en los años 70.

Como punto de encuentro para los profesionales del mundo audiovisual, Shooting Locations Marketplace ha suscrito acuerdos de colaboración con las principales asociaciones del sector y medios de comunicación especializados

Apoyo institucional

El Ayuntamiento de Valladolid patrocina este evento que da visibilidad a la ciudad ante profesionales de la industria audiovisual internacional. Además, Spain Film Commission enmarca Shooting Locations Marketplace en las líneas de actuación del Plan España HUB Audiovisual, que cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Visitas a los destinos

“Conocer nuevos lugares, ampliar mi lista de opciones para rodar y contactar con colegas de otros lugares” son las principales motivaciones de los localizadores

para participar en Shooting Locations Marketplace. Y tras las sesiones “teóricas” el viaje concluye con un programa de visitas a escenarios de Cataluña, Castilla-La Mancha, Vigo, Pontevedra e Islas Canarias.

Relación de participantes:

