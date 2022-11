The Charlatans encabeza la Purple Weekend Estrella Galicia leonesa

La ciudad de León reunirá del 8 al 11 de diciembre a un total de 16 actuaciones musicales en la trigésimo tercera edición del Festival Internacional Purple Weekend Estrella Galicia que tendrá como epicentro musical el Palacio de Exposiciones, donde el grupo The Charlatans ofrecerá el 10 de diciembre su único concierto en España.

Una edición que fue presentada hoy en el Ayuntamiento de León, donde la concejala de Acción y Promoción Cultural, Evelia Fernández, se refirió a ello como “un importantísimo evento para León” mediante unos días en los que la ciudad “echa el resto, dando lo mejor de sí misma y demostrando que es una gran anfitriona”, para lo que el Consistorio aporta 60.000 euros. Asimismo, hizo hincapié en “la categoría que tiene el Festival” y en “todo lo que supone para León desde la perspectiva cultural, económica y turística”, lo que lo convierte en “un proyecto de ciudad”.

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Ester Muñoz, puso de relieve que para el Gobierno autonómico el Pulple Weekend es “un festival muy importante”, lo que le ha llevado a “duplicar” su inversión hasta alcanzar los 13.200 euros para un evento que “es marca León en términos culturales”, para el que también se porta desde la Junta el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.

Por su parte, el presidente de la Asociación León Gótico, Juan Dopico, se congratuló de que el festival “vulva a la la normalidad” tras la pandemia con “un salto de calidad” mediante el que además se acogerá, el 10 de diciembre, el único concierto en España de The Charlatans. Dopico también resaltó de la programación el ‘Purple Familiar’, que tendrá lugar el domingo y que contará con el genial espectáculo ‘¡Esto es Rock!’.

El director del Purple Weekend, Miguel Borraz, comentó “el salto importante que se ha dado desde 2019, superando la suspensión por la pandemia en 2020 y reconociendo que la edición del 2021 supuso un reto muy importante, que se superó como va a ser a nivel cualitativo este 2022″. Para Borraz es relevante el “aspecto cultural” porque el Purple Weekend “no es sólo música”, de manera que también se contará con exposiciones gráficas en el Palacín, que estarán más de dos meses y presentaciones todos los días del festival a las 13:30 horas en este espacio aledaño al Palacio de Exposiciones. También comentó “la vinculación especial del festival con el Musac, que el día 7 acogerá la fiesta de apertura con una pinchada y la proyección del documental ‘Clan Garvi’, y con la Universidad de León, puesto que el domingo 11 se proyectará en El Albéitar el reestreno del documental de Los Flechazos.

También recomendó Borraz, la actividad familiar del domingo 11 “para involucrar a los más pequeños de la ciudad con una maravilla de actividad como ‘¡Esto es rock!’ para ir creando inquietud por la buena música” y también deseó que todos los leoneses “puedan disfrutar del mercadillo, el desfile de moda ‘sixtie’ y el ‘scooter run’”.

Por último, el coordinador artístico del Purple Weekend, Miguel Llorente, aseguró que “por la calidad de los grupos esta es la mejor edición del festival desde los inicios”. “Vienen a León unas bandas de primerísimo nivel como los Charlatans, o los Fleshtones, a los que se suman The Speedways con un power pop genial y Octubre”.

Así, los conciertos principales se celebrarán a partir del jueves 8 desde las 20 horas, con The Laser Society, The Small Fakers y Corduroy. El viernes 9, serán The Hurricanes, Octubre y The Fleshtones, con el mismo horario. También se ofrecerán conciertos matutinos en el mismo escenario los días 8, 9 y 10 y, fuera de abono, Hummo, Hank Idory y The Tambles actuarán en la Sala Glam Theatre a las 16 horas.

El programa cultural contempla tres exposiciones gráficas y presentaciones de documentales, libros y una caja recopilatoria de grupos míticos españoles como Kamembert, Brighton 64 y Los Flechazos. A ello se sumará el tradicional mercadillo vintage, las pinchadas ‘alldayers’, el desfile de moda ‘sixtie’ y la ‘scooter run’.