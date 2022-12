El presidente de la DO Ribera del Duero destaca la apuesta por los mercados exteriores para ganar el futuro y la capacidad de la zona para resistir las crisis

El presidente del Consejo Regulador de Ribera del Duero, Enrique Pascual, remarcó la importancia de la DO dentro del sector del vino de España y el mundo, un “referente”, dijo, y defendió que el futuro pasa por mirar a los mercados exteriores. Pascual confió en la capacidad de resistencia de la zona productora en un momento de crisis y recordó que ya tránsito con éxito por otros momentos difíciles.

El responsable de la DO, que hoy participó en el Club de Prensa, “40 Años de Ribera del Duero: El sueño de las gentes del vino”, organizado por El Mundo-Diario de Castilla y León, destacó el “gran recorrido” de la DO durante sus 40 años de historia y recordó el “gran activo histórico” de la zona, que “estuvo a punto de desmoronarse” hasta que un grupo de “visionarios” lo puso en valor. “Son 40 años de éxito haciendo las cosas bien por parte de todos”, dijo, en el Club de Prensa de El Mundo Castilla y León sobre ‘40 años de Ribera del Duero. El sueño de las gentes del vino’. “La unidad es fundamental, nos ha traído hasta aquí y nos debe llevar al futuro”.

Además, incidió en el “salto tecnológico a partir de los 90″ que “dio un vuelco” al vino y en Ribera del Duero “en especial”, porque que “venía de una situación muy precaria” y “hoy compite con los mejores del mundo, franceses e italianos” “El que prueba Ribera tiene un gran descubrimiento, una gran calidad y con un gran trabajo detrás”, indicó para defender que el vino de la Ribera “no es caro, vale más porque es mejor”.

Por último, recordó que el vino es “esencial para sostener el territorio”. “Igual las administraciones deberían escucharnos más, porque nos tienen machacado en cuanto a papeles, declaraciones... es bastante aburrido”.

Por su parte, el presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, Miguel Ángel Gayubo, también puso de manifiesto la adaptación de las bodegas al aprovechamiento turístico del vino y su contribución a fijar población. En este sentido, recalcó que es segunda ruta del vino más visitada de España, ligada al patrimonio y naturaleza, para ensalzar la calidad.

El presidente de las Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres, Pablo Martín, puso de relieve que hubo un antes y un después con la irrupción de Ribera del Duero en el mercado y arrastró hacia el cambio a todo el sector en España. “Podemos seguir escalando”, dijo, para destacar que la elaboración actual de vino no tiene nada que ver con la de los orígenes, porque se han ido adaptando a los mercados. “Es un vino que ha cambiado, hemos ganado sobre todo en calidad, pero es diferencial”, sentenció, e indicó que en todos los concursos hay un vino de la Ribera.

Nueva Feria

Por su parte, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, anunció que están analizando la puesta en marcha de una una feria para “aunar el vino” con otros productos gastronómicos como el “queso y el jamón” que incluya “algún atractivo diferente a lo que se hace ahora”. Dueñas indicó que pretenden diseñar una feria gastronómica “con un modelo diferente”, que sirva de alternativa a Fenavin, que se celebra en Ciudad Real, donde hay mucha presencia de vino cooperativo, que produce el 70 por ciento en España, pero solo embotella el 15 por ciento, por lo que “hay mucho vino a granel”.

Dueñas, que clausuró el encuentro, destacó la expansión del sector del vino de la Comunidad, por los mercados internacionales y las grandes oportunidades par seguir creciendo por todo el mundo, pero también apostó por la promoción nacional, porque el consumo per cápita de vino en España es la mitad que los países del entorno.

En este sentido, afirmó que seguirán promocionando los vinos de la Comunidad a nivel nacional; se celebrará la once edición de los premios Zarcillo y trabajarán con el ICEX para consensuar las ferias exteriores más interesantes para la promoción autonómica. Dueñas también apostó por profundizar en la digitalización del sector y por la “simplificación administrativa”. “Intentaremos quitar cargas burocráticas.

Gerardo Dueñas puso de relieve que en los dos últimos años tras la pandemia el sector “ha crecido mucho” frente a otras zonas de España, y ya sólo está a medio punto de La Rioja, y en hostelería lleva dos años por encima en valor y cantidad. “Tenemos una estrategia de crecimiento”, dijo, para considerar “importante” haber crecido “más en valor que en cantidad” lo que revela que “hay que defender el vino de calidad”.

Dueñas también insistió en las oportunidades de expansión a nivel mundial porque los países competidores están produciendo menos, y precisó que las exportaciones de vino crecieron un 30 por ciento 2021, y entre enero y septiembre de este año acumulan un alza del 14 por ciento de subida. “Las cosas a nivel internacional no se están haciendo mal”, dijo, para agregar que “es muy importante seguir con esos vinos punteros a nivel internacional”. “Si hacemos las cosas bien y mantenemos la calidad seguiremos creciendo en muchos mercados internacionales”, sentenció.

Asimismo, apeló a aprovechar el enoturismo, como una pieza “clave, porque tenemos riqueza en el territorio que no tienen otras zonas del mundo”. “Hay que seguir creciendo y montar experiencias a nivel internacional. Debe unirse al patrimonio cultural y gastronómico, se deben aunar esfuerzos”, apostó.

Sin embargo, también puso en evidencia que existen peligros, y expresó su preocupación por que desde Bruselas quieran ligar el vino a las bebidas alcohólicas y el tabaco, lo que supondría un etiquetado e impuestos que “podrían dificultar su desarrollo”. Así, indicó que hay que estar pendientes frente a los ‘lobbys’ de presión para que “no hagan esa barbaridad”. “El vino debe seguir siendo un alimento de la dieta mediterránea” y buscar “nuevos nichos de mercado para mujeres y jóvenes”.

Una DO tractora

El consejero ensalzó los 40 años de Ribera del Duero “en los que la innovación el desarrollo, la calidad y el esfuerzo han hecho que lleguéis a ser una de las DO más importantes del mundo, y tractora para el resto de las DO de Castilla y León”. En este sentido, precisó que la Comunidad cuenta con 13 DO, tres vinos de pago y la IGP Vinos de la Tierra, lo que supone que más del 90 por ciento de la producción está amparada por alguna figura de calidad.

Gerardo Dueñas trasladó a los representantes de Ribera del Duero que les queda “mucho por hacer” y se mostró convencido de que seguirán siendo “Pioneros, innovadores y tractores”. “Hay mucha innovación en viticultura, en el la enología y en el mundo del vino”, dijo, para remarcar la diferenciación de Ribera del Duero, por “su amplitud, diferentes suelos, altitudes, variedades, enólogos, con cada vez mejor trabajo, con vinos diferentes para potencial de consumo mundial”, sentenció.