El Puente acerca la salud mental al ámbito escolar y universitario

¿Qué son los problemas de salud mental? ¿Las personas que los padecen son agresivas? ¿Qué causa un problema de salud mental? Son sólo algunas de las preguntas a las que El Puente ha dado respuesta esta semana a más de 100 alumnos en las aulas de Educación Secundaria del colegio San José así como en las de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.

Se trata de una iniciativa que “persigue sensibilizar sobre la salud mental, derribar mitos e intentar acabar con el estigma que padecen las personas con problemas de salud mental”, explica Tania Gangoso, Educadora Social de El Puente. ¿Y cómo lo consigo? Educando en salud mental, ofreciendo información real, sin prejuicios, sin estigmas… con el fin de promover la salud mental en positivo e incrementar la conciencia preventiva en el ámbito educativo.

“La salud mental debe cuidarse desde la infancia y los problemas en este ámbito pueden, en gran medida, prevenirse o al menos reducir su impacto gracias a la sensibilización y la colaboración con la comunidad educativa”, explica David de la Dehesa, psicólogo de El Puente Salud Mental Valladolid y, junto a Tania, uno de los profesionales que ha impartido estas charlas.

“A mí no me va a pasar”, “los problemas de salud mental no me afectan…”, dos de las ideas más extendidas en el ámbito educativo. “La tendencia a identificar problemas de salud mental con la enfermedad mental grave, con los diagnósticos más cronificados… ¿Pero qué pasa con los problemas de salud mental leves, con esos que cualquier persona, y en cualquier momento, pueden desarrollar. Problemas que son fáciles de prevenir”, apuntan desde la entidad.

Una de las principales líneas estratégicas de El Puente, que trabaja desde hace más de 30 años prestando apoyos para que las personas con problemas de salud mental alcancen su proyecto de vida, es la promoción de la salud mental y la sensibilización y concienciación de la sociedad con el fin de eliminar estigmas y derribar mitos.

Es necesario cambiar conciencias, lanzar mensajes claros y directos y sensibilizar sobre la importancia de cuidar la salud mental como parte vital del bienestar.