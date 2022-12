Villarig: “Busquemos una salida porque el modelo sanitario ha caducado”

El presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León y dirigente del Sindicato Médico en esta Comunidad, José Luis Díaz Villarig, está convencido de que es necesario acometer con urgencia una reforma de la sanidad, tanto a nivel estatal como autonómico porque “el modelo ha caducado”.

En declaraciones a la Agencia EFE, consultado por los contactos iniciados para abordar cambios estructurales en el modelo sanitario de la Comunidad, Villarig se ha mostrado optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Junta de Castilla y León y el resto de actores involucrados en esta reforma, que ve pendiente desde hace tiempo.

“Es un momento difícil en toda España y en particular en nuestra Comunidad, tiene que ser un acuerdo de todas las fuerzas sociales para intentar solucionar el gravísimo problema que tienen el sistema sanitario del país y de Castilla y León”, ha resumido.

Villarig ha dicho que ve “ambiente de acuerdo”. “Creo que con el Gobierno y la Consejería actual llegaremos a un acuerdo, en principio, no estructurales porque tienen un componente nacional también, pero espero que ciertas cosas podamos ir solucionando”, ha argumentado.

“La solución está en un cambio de modelo sanitario para que sea viable en un futuro próximo”. “O cambiamos el modelo sanitario o el sistema no va a ser viable a muy cortito plazo...igual no estamos hablando ni de años... en este momento no funciona, y si no funciona el gran perjudicado es el ciudadano y ciudadanos somos todos, perdemos lo más importante del ser humano que es la salud”, ha zanjado.

Médicos “danzando” por las carreteras

Preguntado por el discurso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), sobre el blindaje del modelo de consultorios locales y la imposibilidad de su cierre mientras él siga en el cargo, Villarig ha dicho: “Vamos a tener que hablar, lo que está claro es que tenemos un modelo de hace 100 años, que era el que se llevaba de consultorios, y después, hace 40 años, iniciamos otro modelo de centros de salud, pero convivir los dos modelos es complicado”.

El representante del Colegio de Médicos ha argumentado que se ha llevado a los profesionales sanitarios a “situaciones difíciles”, en particular en el medio rural, donde “muchos tienen que estar horas por las carreteras con su coche, perdiendo un tiempo precioso para atender a los pacientes”.

“Todo eso hay que discutirlo y verlo”, ha apostillado Villarig, convencido de que hay un “problema profesional” en el hecho de que los médicos dediquen “10 años de sacrificio” en su formación para terminar prestando una labor que se reduce a la atención de “200 o 300 cartillas” en algunos casos. “Tampoco puede ser”, ha resumido.

En su opinión es “un problema global y del colectivo médico en particular”, para cuya solución ha pedido “compaginar todos los intereses, el profesional, el de los ciudadanos, de la política y las administraciones”. “Es difícil y complicado, pero convivir los dos sistemas es muy difícil”, ha resumido sobre el choque que ve entre el modelo de coexistencia de los consultorios y los centros de salud.

En este sentido, Villarig ha recordado que en Castilla y León hay 3.600 consultorios y “hay muchísimos de ellos que prácticamente no tienen ciudadanos para atender”, pero los médicos tienen que “estar danzando por las carreteras”.

Para el presidente del Colegio de Médicos “la asistencia sanitaria que se da en el siglo XXI no puede ser la de una mesa, dos sillas y un fonendo”: “Estamos en otro mundo y hay que dar lo mejor a los ciudadanos”, ha apostillado sobre la necesidad de incorporar más medios humanos y medios materiales tecnológicos.

“Tenemos que ceder todos de alguna manera, indudablemente, y la Administración tiene otras posibilidades que puede hacer aportando y poniendo medios materiales y humanos. Haciendo eso podemos llegar a un acuerdo”, ha concluido.