Ofensiva animalista para incluir los perros de caza en la ley de protección animal

El Partido Animalista-PACMA ha convocado concentraciones este domingo en cinco provincias de Castilla y León de las 27 que se celebrarán en España para exigir la inclusión de los perros de caza en la ley de protección animal, que se tramita en el Congreso.

La convocatoria, a las 12 horas, está prevista en León (Avenida Ordoño II), Ponferrada (Plaza del Ayuntamiento), Salamanca (Plaza del Ayuntamiento), Segovia (Plaza Medina del Campo) y Valladolid (Plaza Fuente Dorada).

Según Pacma, están haciendo todo lo posible para que la ley de protección, derechos y bienestar de los animales incluya a los perros de caza. “¡No podemos permitir que los más desamparados queden excluidos!”, sostiene el partido animalista.

El presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, declara que, desde que se anunció la ley, el PSOE y Podemos no han dejado de intentar modificarla y cambiarla a su conveniencia y que esta última enmienda de los socialistas para eliminar a los perros de caza de la ley no es más que el resultado de ceder ante la presión de los cazadores.

Y apunta que los perros de caza no son más que la punta visible del iceberg, ya que desde el partido animalista creen que colectivos de animales como los delfines de espectáculo, los perros policía, los perros de pastoreo o los perros de asistencia también podrían quedarse fuera de la ley gracias a otras enmiendas.

Para los cazadores incluir a los perros de caza en la protección de la Ley no “tiene sentido” ya que los animales no pueden ser sujetos de derecho, algo básico en lo jurídico. Un ser vivo que no tiene obligaciones no puede tener derechos. “No se puede comparar a un perro que va en brazos de una señora con un jersey de lana que uno que está criado para salvar vidas en terremotos”, apuntan desde la Federación de Caza Regional, desde donde apuntan que hay razas que nacen para estas laborales como los que están destinados a las labores en el campo, de pastoreo y guarda del ganado, a la cinegética a los trabajos auxiliares.