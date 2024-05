La Junta rechaza el «autobombo y triunfalismo» de Pedro Sánchez

La Junta de Castilla y León ha lamentado, a través de su portavoz Carlos Fernández Carriedo, el «triunfalismo y autobombo» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que la economía española «va como un cohete».

«Hay muchas personas que lo están pasando mal por que no tienen un empleo por que la inflación está disparada», ha argumentado el consejero, quien ha remarcado que la «economía de Castilla y León funciona mejor que la media. Los mensajes de ámbito político no nos deben hacer perder de vista las necesidades de la gente y no me atrevería a decir nunca que esta Comunidad no tiene problemas».

Por otra parte ha destacado que el Gobierno regional “está a favor de las infraestructuras hidráulicas y de la ampliación de los regadíos” porque suponen más desarrollo y fijación de población para el territorio.

Carriedo valoró así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el anuncio de movilizaciones por parte de los regantes del Órbigo en León si el Gobierno no acomete la construcción de dos balsas para garantizar el riego en la zona, informa Ical.

“Esa es la posición inequívoca de la Junta”, dijo, en relación al debate nacional en el que, dijo, hay algunos a favor y otros en contra de más infraestructuras para almacenar agua. Eso si, dejo claro que son partidarios de la consecución de estas infraestructuras, siempre dentro de la ley y “con todas las garantías que ofrecen las declaraciones de impacto ambiental”.

Por último, expresó hoy el “apoyo” a la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata y pidió al Gobierno de España y, en concreto, al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, que “escuche” y “atienda” sus demandas sobre esta infraestructura que vertebra el oeste de la Comunidad.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo explicó que la posición de la Junta sobre esta demanda social sigue siendo “la misma” ante la movilización prevista el sábado, 25 de mayo, en Zamora, que además apoyan el Ayuntamiento de la capital, la Diputación y la Cámara de Comercio e Industria de la provincia.

Al respecto, el portavoz aseguró que desconocía la agenda de los consejeros al ser preguntado por la presencia en la manifestación de alguno de ellos, pero matizó que los miembros de la Junta se manifiestan a través de las instituciones y ejercen su capacidad desde ellas para que se les escuche. No obstante, insistió en la posición “inequívoca” a favor de la reapertura de la Ruta de la Plata.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó en enero de este año por 820.826 euros (IVA incluido) el contrato para la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia-León (Ruta de la Plata) a la empresa Prointec, S.A.U. Con un plazo de ejecución de 24 meses, deberá evaluar la viabilidad técnica, económica y medioambiental de las soluciones que se apoyen en el modo ferroviario de la línea.

Para ello, se realizará un estudio de demanda. Es decir, se llevará a cabo una caracterización de la movilidad tanto de pasajeros como de mercancías y se analizará, con el grado de definición y precisión acorde a este tipo de estudios, las alternativas para satisfacer dicha demanda, que, a continuación, serán comparadas bajo consideraciones técnicas, económicas, medioambientales y de explotación, dando como resultado una alternativa óptima.