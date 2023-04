De Margarida: "Castilla y León está bien valorada fuera de nuestras fronteras"

El Servicio de Estudios Económicos (ECOVAEstudios) ha presentado el Observatorio de Comercio Exterior de Castilla y León correspondiente a 2022, así como las perspectivas para el año 2023, el cual ha concluido que “durante los últimos cinco años las exportaciones han superado a las importaciones alcanzando el mayor superávit en 2021. De esta manera, la región se consolida como una Comunidad competitiva y excelente en su comercio exterior.”, tal y como ha expresado su director Juan Carlos De Margarida.

A pesar de ello, “existen variables que no ayudan, en el resto del año, al sostenimiento del crecimiento de la región como son la espiral inflacionista que puede a ver aumentar los precios, la disminución del consumo privado, el menor gasto en inversiones, la disminución de las exportaciones por el alto IPC, así como la persistencia de la guerra en Ucrania, lo que hace que exista una preocupación máxima entre las empresas exportadoras de la región”, ha sentenciado De Margarida.

La variables analizadas por ECOVAEstudios han puesto de manifiesto que “aunque Europa no entre en recesión, sí que existen posibilidades de que se entre en una recesión a nivel mundial debido, principalmente, a los precios internacionales del petróleo, la crisis del comercio internacional de granos y energía, así como la desacelaración económica y comercial a causa de la inflación”.

Por todo ello, el director de ECOVAEstudios ha señalado “la necesidad de que las empresas de la región sean resilientes con la demanda y que se dirijan hacia la regionalización y relocalización de los mercados, así como hacia la diversificación y lanzamiento de nuevos productos en mercados ya existentes, todo ello al objeto de incrementar su productividad empresarial y lograr hacer frente al proteccionismo de EEUU y China”.

Durante su intervención, De Margarida también ha reseñado que “existe un empobrecimiento de la economía, ya que cada vez hay más empresas que no soportan los aumentos de los costes y familias más asfixiadas; lo que hace que la situación económica no sea nada halagüeña”. En suma, ha continuado señalando que con ello se ha provocado “un descenso del consumo y una disminución de la producción que originará, si no hay un cambio de rumbo, una destrucción del empleo de manera importante agravando la ya difícil situación económica”.

En cuanto a las perspectivas del comercio exterior, el Observatorio ha demostrado que “presenta una serie de variables que no ayudan a la hora de su potenciación, como son la desaparición de empresas, la inestabilidad del empleo, la pérdida del poder adquisitivo, el empobrecimiento del ciudadano, el decrecimiento de la producción a nivel europeo, así como, la elevada inflación subyacente”.

De Margarida ha concluido haciendo hincapié en que “es necesario que, en la actualidad, las empresas y el gobierno autonómico de la Región miren hacia el resto del mundo para poder lograr sostener las exportaciones y la actividad económica empresarial de Castilla y León, orientando sus soluciones hacia políticas públicas de apoyo en el ámbito industrial, la puesta por los mercados fuera de Europa, así como el fomento de la internacionalización del tejido empresarial”.

Por último, ha valorado positivametne que "los productos elaborados en Castilla y León han ganado competitividad en precio haciendo que la economía regional sea cada vez más competitiva, por lo que debemos creernos que nuestros productos son premium, ya que se encuentran muy valorados en el resto del mundo, por lo que debemos dejar de lado el escepticismo y valorarnos más".