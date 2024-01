Palencia confía en seguir “sorprendiendo” a los visitantes

El Ayuntamiento y la Diputación de Palencia han unido sus fuerzas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se está celebrando en Madrid para ‘vender’ las bondades de la ciudad y de la provincia con el objetivo de atraer a los visitantes. “Hay algo en el ser humano que siempre nos hace sorprendernos, o alzar la vista: la emoción. Y Palencia, con ‘P’, es un claro ejemplo de esa emoción de quien no se lo espera, pero emoción es también lo que sentimos los palentinos por poder disfrutar y cuidar del legado patrimonial y cultural que nos han dejado en custodia”, destacó la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, en un emotivo discurso, en el que puso en valor el “ingente” Patrimonio de la provincia que abarca todas las épocas de la Humanidad. “Cuando hablamos de Patrimonio, hablamos de Cultura y cómo no vamos a presumir los palentinos, con ‘P’ de pertenencia”, subrayó antes de seguir por la misma línea con contundencia: “Cuando hablan de territorios históricos, yo levanto la mano y digo ‘Soy de Palencia’”.

“No tenemos nada que envidiar a ningún lugar del mundo”, afirmó la dirigente provincial, que se comprometió a desarrollar “cualquier recurso que tengamos en la provincia de manera colaborativa con la sociedad”. “Queremos extendernos al mundo, no levantar muros”, ha resaltado Armisén que no ha dudado en afirmar que “Palencia, con ‘P’, no voy a decir que lo tiene todo, pero lo tiene casi todo”.

Una de las primeras redes sociales del mundo, la orden de Cluny, “un movimiento cultural y espiritual que cambió la forma de ver el mundo porque potenció la belleza y el arte”, ha sido el eje central de la presentación de Palencia en Fitur, y es que esta orden “tuvo especial importancia en la provincia de Palencia, porque en Dueñas sembró su semilla para expandirse por toda la Península Ibérica”. De hecho, la presentación de la Diputación que ha arrancado con una representación sobre la época medieval y su relación con Dueñas, Carrión y Frómista, lugares que forman parte de la Candidatura de los Sitios Cluniacienses a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Posteriormente se ha proyectado un vídeo donde se ha puesto en valor la riqueza de la provincia en Patrimonio -tanto monumental como natural- de la provincia y su capacidad para sorprender a los visitantes “que casi nunca se esperan lo que luego se encuentran”.

Precisamente, esa sorpresa de los visitantes ha sido el hilo conductor de la pequeña representación teatral que ha servido para recorrer la capital provincial. “Un recorrido por su urbanismo modernista del que pocas ciudades europeas pueden presumir”, ha ensalzado la alcaldesa, Miriam Andrés. “Queremos unir esta riqueza patrimonial con la capacidad de la ciudad para acoger grandes eventos, rodajes y jornadas de trabajo”, ha avanzado la regidora, en lo que es la gran apuesta del Ayuntamiento para captar a otro tipo de turistas”.

“Palencia es fácilmente un viaje en el tiempo”, ha insistido el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento, Fran Fernández, que aprovechó la presentación de la capital en Fitur para homenajear a los grandes arquitectos que transformaron Palencia, Jacobo Romero y Jerónimo Arroyo, así como a sus familias que han protegido y ampliado el legado de sus antepasados.