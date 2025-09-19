El tiempo
Pese al tórrido calor, habrá fuertes tormentas en Castilla y León este viernes
Último día de la ola de calor antes de una baja drástica de temperaturas
Chubascos y tormentas dispersos, algunos fuertes. Así de explícita se muestra la Aemet para este jueves, donde se esperan altas temperaturas a lo largo de todo el día con valores que en algunas provincias podrían llegar a alcanzar hasta los 35 grados.
Y es que en el día de ayer la localidad abulense de Candeleda registró la quinta temperatura más alta de España con 39,4 grados. En Castilla y León el calor también se dejó sentir con fuerza en la provincia de Salamanca, con Vitigudino y Saelices el Chico alcanzando los 37 grados, en Zamora capital, que llegó hasta los 36,4 grados, y en Morales de Toro, también en la provincia zamorana, con 36 grados.
La predicción para hoy habla de "cielos poco nubosos con nubes altas, y con intervalos de nubosidad de evolución diurna, con chubascos dispersos con tormenta, menos probables en el noroeste, algunos pueden ser fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en descenso. Viento del sur o suroeste variable, flojo aumentando a moderado, con probables rachas ocasionales fuertes o muy fuertes".
La probabilidad de fuertes tormentas se dejará sentir en la parte central de la comunidad, afectando a Valladolid, toda la provincia, pero también en Palencia y Salamanca,
Las temperaturas altas y bajas por capitales serán las siguientes:
- Ávila:17/30
- Burgos:15/33
- León:15/31
- Palencia:15/34
- Salamanca:19/33
- Segovia:19/31
- Soria:15/33
- Valladolid:19/34
- Zamora:19/35
