Pese al tórrido calor, habrá fuertes tormentas en Castilla y León este viernes

Chubascos y tormentas dispersos, algunos fuertes. Así de explícita se muestra la Aemet para este jueves, donde se esperan altas temperaturas a lo largo de todo el día con valores que en algunas provincias podrían llegar a alcanzar hasta los 35 grados.

Y es que en el día de ayer la localidad abulense de Candeleda registró la quinta temperatura más alta de España con 39,4 grados. En Castilla y León el calor también se dejó sentir con fuerza en la provincia de Salamanca, con Vitigudino y Saelices el Chico alcanzando los 37 grados, en Zamora capital, que llegó hasta los 36,4 grados, y en Morales de Toro, también en la provincia zamorana, con 36 grados.

La predicción para hoy habla de "cielos poco nubosos con nubes altas, y con intervalos de nubosidad de evolución diurna, con chubascos dispersos con tormenta, menos probables en el noroeste, algunos pueden ser fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en descenso. Viento del sur o suroeste variable, flojo aumentando a moderado, con probables rachas ocasionales fuertes o muy fuertes".

La probabilidad de fuertes tormentas se dejará sentir en la parte central de la comunidad, afectando a Valladolid, toda la provincia, pero también en Palencia y Salamanca,

Las temperaturas altas y bajas por capitales serán las siguientes: