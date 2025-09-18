Sucesos
Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)
El hombre fue localizado sobre las 19.30 horas en una zona de monte
Un varón de 66 años falleció hoy tras producirse un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León), iniciado a las 17.58 horas. El hombre fue localizado sobre las 19.30 horas en una zona de monte, con quemaduras e inconsciente, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Tras recibir una llamada de la Guardia Civil de León que solicitaba asistencia sanitaria para el varón, la sala del 1-1-2 informó a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que moviliza una UVI móvil y un equipo médico de Benavides de Órbigo. Además, se encontraban trabajando en el lugar efectivos de la Guardia Civil de León, de Medio Ambiente y Bomberos de la Diputación de León.
En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento del varón de 66 años.
