El rodaje de ‘La Huella del Mal’ comienza el lunes y convertirá por primera vez a Atapuerca en un escenario de cine

El rodaje de la película ‘La Huella del Mal’, adaptación de la obra homónima de Manuel Ríos San Martín, director también del filme, comienza este lunes 19 de agosto, y lo hará en un entorno único: los yacimientos de la sierra de Atapuerca, que por primera vez se convertirán en un escenario de cine. La obras, ambientada en estos yacimientos, Patrimonio de la Humanidad, cuenta con un amplio elenco de actores, con Blanca Suárez y Daniel Grao en los papeles protagonistas, y junto a otras grandes figuras como Pablo Rivero, Juanma Cifuentes, Víctor Palmero, Aria Bedmar, Cosimo Fusco, Daniel Horvath o Fernando Cayo.

La historia comienza con una visita guiada al Centro de Arqueología Experimental (Carex) de Atapuerca, donde un grupo de alumnos encuentra el cuerpo de una joven en el lugar donde debería estar la réplica de un enterramiento neandertal. La joven, Eva Santos, es vecina de un pueblo cercano a Atapuerca, y el crimen ritual recuerda a otro ocurrido seis años antes en la misma zona. El caso se asignará a los mismos policías que ya estuvieron a cargo de la investigación anterior, Silvia Guzmán (Blanca Suárez) y Daniel Velarde (Daniel Grao). Este thriller está producido por La Charito Films, en colaboración con la productora alemana Nadcom, y cuenta con la participación de RTVE, Netxflix y ZDF.

Los yacimientos de la sierra de Atapuerca, el Museo de la Evolución Humana (MEH), Paleolítico Vivo, el desfiladero de La Yecla y Frías son algunos de los escenarios elegidos para dar vida a esta producción que contará con 52 actores y más de 250 personas trabajando para sacar adelante estas grabaciones, tal y como señala el productor de La Charito Films, Diego Rodríguez.

El director de la película y autor del libro, Manuel Ríos San Martín, afirma que es “emocionante” poder empezar ya el rodaje después de tantos años trabajando en ello. Todo empezó en una visita que hizo al Carex con sus hijos, momento en el que se le ocurrió la idea para la novela, que inicia los pasos definitivos para convertirse en adaptación. “Es un proceso de mucho tiempo y el lunes ya se va a hacer realidad”, afirma con entusiasmo.

El autor, que también ha participado en la elaboración del guion, explica cómo ha sido este proceso de adaptación de una obra de 500 páginas en una película de unas cien. “Hay que ser fiel al espíritu de la novela, pero contarlo de una manera un poco distinta, porque no tienes el mismo tiempo para desarrollarlo”, señala. Rodríguez, por su parte, destaca la originalidad de la novela, que se ve incluso superada por el guion. Felicita así a todos aquellos que han trabajado en él, y se muestra convencido de que sorprenderá al público. “Va a ser una película de suspense muy entretenida, con giros y va a enganchar mucho”, añade.

De hecho, su director afirma que la adaptación tiene “más acción” que la novela, y la describe como “vertiginosa”. “Pasan muchísimas cosas y con mucho ritmo”, afirma. En este punto, pone en valor aquello que diferencia a esta película de otros thrillers policíacos. “Llama la atención por muchas cosas. En parte por el tema de la prehistoria, nunca he visto un thriller con un fondo prehistórico”, señala el autor, que remarca también el lugar donde se ambienta, porque Atapuerca “no es un mero escenario”, dado que la violencia primitiva juega también un papel muy importante en la historia. “Tiene que ser una película distinta, que llame la atención. La fotografía va a ser preciosa, y vamos a intentar que todo llame la atención”, añade.

En 2019, el Carex de Atapuerca acogió la presentación oficial en Burgos de esta obra, y cinco años después se convertirá en escenario de su adaptación. Por aquel entonces, Manuel Ríos San Martín presentó la novela acompañado de uno de los codirectores de Atapuerca, José María Bermúdez de Castro, cuya colaboración fue “esencial” para escribir esta historia, tal y como afirmó el autor en su momento.

En esta línea, el director del filme avanza que le gustaría que los tres codirectores aparecieran de alguna forma en la película, ya sea a través de sus libros o incluso en alguna secuencia. “Yo quiero sacar por los menos sus libros. Hay una escena en la que salen unos libros y he propuesto que sean los de los tres codirectores. Tener por lo menos ese pequeño homenaje”, afirma el autor, que señala que le gustaría también proponerles que fueran para alguna secuencia. “Lo voy a intentar pero todavía no puedo decir si va a ser posible. Estamos intentándolo”, apunta.

Asimismo, asegura que la película sorprenderá no solo a los espectadores que no conozcan la historia, sino también a aquellos que han leído la novela. “Se van a sorprender porque no es exactamente igual que la novela. Hay cosas que no se esperan y hay personajes que han crecido y tienen más relevancia de la que tenían en la novela, y otros han desaparecido o hay cosas cambiadas de orden”, explica.

Burgos ,escenario de rodaje

Los yacimientos de Atapuerca, y en especial la Trinchera del Ferrocarril, serán escenarios clave en esta producción cinematográfica, pero no serán los únicos lugares que reconozcan los burgaleses. Paleolítico Vivo, el Museo de la Evolución Humana e incluso algún rincón de la ciudad también tendrán sus minutos en pantalla, así como el desfiladero de La Yecla, que tal y como destaca el autor tiene “relevancia en la historia”.

El rodaje durará nueve semanas, según adelanta el productor Diego Rodríguez, y su rodaje no solo tendrá lugar en tierras burgalesas, sino que también viajará a Navarra. “Vamos a estar la mitad del tiempo en cada sitio”, añade. “Estamos encantados con la ciudad”, afirma el productor, que resalta el papel fundamental que juega el escenario de la película, porque sin él “sería imposible pensar en esta película”. Un actor más, tal y como él mismo lo define, que aportará mucho a la historia.

“Vamos a poner a Burgos en el mapa de una manera muy importante”, afirma Ríos San Martín, que está convencido de que la película sorprenderá no solo a los burgaleses que reconozcan su ciudad y provincia en estos escenarios, sino también a aquellos que no conocen Burgos y que verán en ella un lugar “interesantísimo para visitar”. Al hilo de esto, Rodríguez explica que siempre que se rueda una película, es un “foco de atención” para el lugar que ha servido de escenario para la historia. Por ello, resalta las bondades que puede tener para Burgos este rodaje. “Es una llamada de atención, poner el foco en Burgos”, concluye.