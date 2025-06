Una catalana asegura que en España está mal visto que digan que son catalanes: "¿Por qué? No tiene sentido"

Uno de los principales síntomas que demuestran que España es un país todoterreno lleno de diversidad y versatilidad son sus Comunidades Autónomas. Todos estos territorios, los cuales son mejor o peor valorados por los españoles, son el reflejo de esa razón de ser tan identitaria que posee nuestro país.

Entran en juego el turismo y la gastronomía, dos factores que la han convertido en una potencia mundial que es muy elegida por los turistas de todo el planeta. Como no, los factores geográficos y medioambientales también están a la orden del día, con un clima excelente en diversas partes de todo el Estado y con unos recursos naturales que invitan al abastecimiento alimentario y al bienestar de las personas.

La situación de las lenguas cooficiales en España

Es cierto que, en cuando a economía se refiere, España no es una de las mayores competidorasen Europa, pero en lo relativo a los aspectos socioculturales es, posiblemente, de los mejores países. La religión y las creencias, las tradiciones y las costumbres, el arte y la cultura como el cine, la música o la literatura... está lleno de los mejores factores cuando se habla en este sentido.

Tratando este mismo factor, no pueden caer en el olvido las lenguas y los dialectos en España. Aunque parezca mentira, esto puede llegar a ser uno de los temas más polémicos de todos, ya que hay quienes ven de esto algo innecesario en la sociedad y también están aquellos que lo consideran una reliquiade nuestro país. Esta cuestión que, por supuesto, genera mucho debate, se suele ver muy reflejada en las redes sociales, un espacio en el que todo el mundo puede aportar su opinión acerca de algo en concreto. Los comentarios más excesivos pueden llegar a difundir insultos o, incluso, odio en caso de que no se comparta una misma opinión.

"No podemos decir que somos catalanes, tenemos que decir que somos españoles"

Algo así le ha ocurrido a una influencer de origen catalán, ya que ha recibido un comentario de un usuario que le ha redactado el siguiente apunte: "Catalana no, eres española de la Comunidad Autónoma de Cataluña, gracias". Se trata de Mariona Falomi, @marionsfalomi, una creadora de contenido que se dedica a mostrar cómo es la experiencia de vida de una española residiendo en Estados Unidos, así como reflexiones culturales y videos relativos a los viajes.

A raíz de la respuesta anteriormente mencionada que recibió en otro vídeo, esta influencer ha optado por realizar una publicación dedicado a ello. Comienza lanzando la siguiente pregunta: "¿Quién me puede explicar por qué los catalanes no podemos decir que somos catalanes y tenemos que decir que somos españoles de la Comunidad Autónoma de Cataluña?". Con la siguiente explicación que ofrece asegura que esto es algo que solo le pasa a los catalanes en España, ya que argumenta que los de Valencia, Andalucía, País Vasco y Madrid sí que pueden decir que son valencianos, andaluces, vascos y madrileños sin que pase nada.

"Si dices que eres catalán eres independentista"

"¿Nosotros no podemos decir que somos catalanes? No tiene sentido", declara. De forma irónica, aporta que "si dices que eres catalán eres independentista", mientras que "si dices que eres español de la comunidad autónoma de Cataluña no lo eres". Para ella, todo esto es algo que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Tan solo se considera una "catalana porque he crecido en Cataluña y, seas independentista o no, como es mi caso, me considero catalana".

Cada vez que Mariona hace "un vídeo hablando en catalán, diciendo algo de Cataluña... Toma, 'hateada', funada (criticada)". Lo que no va a hacer es dejar de decir de dónde es porque a alguien la pueda sentar mal que diga que es de Cataluña, como ha dicho textualmente sumado de un "tendrías que estar orgullosa de que España tenga tanta cultura y tanta diversidad" en respuesta al comentario que ha recibido. Explica que es tanto española como catalana porque "uno está dentro del otro". Además, incluye la siguiente pregunta: "¿Por qué me tengo que justificar de dónde soy y tú puedes seguir diciendo que eres madrileño?".