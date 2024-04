Un transporte por carretera a la vanguardia y cada vez más seguro

Lograr un servicio de transporte por carretera en Castilla y León que esté a la vanguardia, sea moderno y, lo más importante, sea seguro. Esta es la prioridad que se ha marcado la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, desde que se hiciera con la catera en esta materia.

Para alcanzar este objetivo está poniendo en marcha todas las medidas que están a su alcance, a pesar de no contar con el apoyo del Gobierno de España. En este sentido, González Corral no se ha mordido la lengua al criticar la inacción que está llevando a cabo el ministro de Transporte, el vallisoletano Óscar Puente, con las infraestructuras de la Comunidad. «A Castilla y León se la ignora y, desde luego, a esta consejería, no se nos contesta», ha lamentado la consejera de Movilidad.

Esto no va a frenar el Ejecutivo autonómico en este empeño, como así demuestra las numerosas inversiones que está llevando a cabo para mejorar la seguridad en las carreteras.

La última ha sido en el último Consejo de Gobierno, en el que se ha aprobado un anticipo de 3,7 millones de euros a las concesionarias del servicio de transporte público de viajeros por carretera de titularidad autonómica para compensar el déficit de explotación correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio 2024.

En concreto, este adelanto se destinará a las 104 empresas que, encargadas de cubrir los trayectos de un total de 178 concesiones, soportaron un déficit inferior a los 500.000 euros durante el ejercicio 2023.

La partida complementa a la que el Gobierno regional puso en marcha el pasado mes de diciembre de 2023 por valor de ocho millones de euros y que benefició a las 17 empresas que, encargadas de prestar el servicio correspondiente a 65 concesiones, soportaron un déficit superior a los 500.000 euros durante el pasado ejercicio.

La Junta destinó cerca de 40 millones de euros en 2023 a mantener el transporte público de viajeros por carretera dentro de su objetivo de adoptar medidas que favorezcan y garanticen unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles a la ciudadanía, especialmente en el medio rural.

En cuanto a la apuesta de la modernidad de la Junta, este año tiene previsto implantar el sistema tecnológico ITS, una actuación pionera para la transformación integral del transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, en lo que supondrá una «fuerte apuesta por la innovación y digitalización», según ha reiterado María González Corral.

Asimismo, ha añadido que este proyecto supondrá una inversión de 31,9 millones, financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación, de los que 12,1 millones corresponden a este año.

También, en 2024, la Consejería seguirá impulsando las medidas con las que promueven la movilidad de forma colectiva y sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses.

Por último, otra de las prioridades del Ejecutivo autonómico es la mejora de las estaciones de autobuses de la Comunidad. En los últimos meses ya se han puesto en marcha nuevas y se han mejorado las instalaciones, con la estimable colaboración de las administraciones locales. Además, se está haciendo una fuerte inversión en la modernización de los vehículos, como ha sucedido en León.