Veganzones advierte de los “nubarrones” que se ciernen sobre la economía por la posible subida de los tipos de interés

El consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones, advirtió de que "se ciernen nubarrones" en la economía española por el incremento de la inflación y por una posible subida de los tipos de interés.

Una situación que reconoció no gustarle y a la que se suma que "las familias están tirando de sus ahorros para mantenerse", según ha afirmado en declaraciones a los periodistas antes de la clausura de 19 programas de formación y empleo que se ha celebrado este miércoles.

Veganzones se refirió en Valladolid a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) que sitúan el IPC de agosto en tres décimas más hasta llegar al 2,6 por ciento, mientras que la inflación subyacente se sitúa en el 6,2 por ciento, un 0,1 por ciento menos, por lo que ha asegurado que "hay que ser precavidos" por la evolución económica del segundo semestre del año.

Estos dos elementos, la subida de los precios y de los tipos, le han llevado a afirmar que "no es bueno" y ha incidido en que parece que los tipos de interés "no han tocado techo", una situación a la que no son ajenos el resto de países de Europa.

La llamada a la prudencia no le ha impedido señalar los "buenos datos de empleo" en el ámbito autonómico, así como valorar las cifras "a nivel de producción industrial y exportaciones que hemos conocido en los últimos meses".

“Política estrella”

Por otra parte, el consejero calificó como la "política estrella" de su área los programas mixtos de formación y empleo, en la que los alumnos se convierten en trabajadores al terminar su período educativo en una empresa y que en la Comunidad han beneficiado a 2.194 participantes a través de 219 programas para el período 2022-23, que cuentan con una inversión de 36,4 millones de euros, informa Efe.

"Esperamos que estas políticas contribuyan a la buena marcha del empleo en Castilla y León", aseguró, y subrayó el "empeño" del Ejecutivo autonómico en impulsar políticas activas que contribuyan a la inserción laboral y a la fijación del talento en la Comunidad.

Veganzones recordó que desde la Consejería se han invertido casi 230 millones de euros en diferentes políticas activas de empleo, entre las que ha destacado los 20 millones de euros para trabajadores ocupados, los cerca de 33 millones a favor de las pymes (17 millones) y el resto para autónomos (16 millones).

"Creemos que hacemos una apuesta importante de calidad y de inversión cuantitativa, para que con estas inversiones realizadas más las que se realicen hasta final de año podamos solventar aquellas dificultades que puedan venir en el segundo semestre”, concluyó.