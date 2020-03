Cataluña suma 2.073 nuevos positivos y 177 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas

El último parte sobre la evolución del coronavirus en Cataluña confirma las previsiones de los epidemiólogos. La curva epidémica va “in crescendo” y todavía no se ha llegado al pico máximo. En las últimas 24 horas, han fallecido 177 personas, han ingresado en la UCI 123 pacientes con síntomas graves y se han detectado 2.073 positivos, aunque todavía no se hacen test a todos los enfermos.

Mañana hará justamente un mes desde que se detectó el primer caso. En 30 días, Cataluña suma ya 9.937 positivos, roza la cifra simbólica de los 10.000 infectados detectados. Son sólo la punta del iceberg, porque aún no han llegado los test de detección rápida y no se hacen pruebas a los casos leves. Además, las PCR ahora tardan una media de ocho días en dar resultado. Otra cifra más triste son el número de muertes, suman 516. En las últimas horas se han notificado 177 defunciones. Las funerarias están al borde del colapso. Una familia contaba esta tarde que la abuela ha fallecido en casa por coronavirus-no se la había ingresado porque tenía ya 104 años-, y llevaban horas esperando a que vinieran a llevarse el cuerpo. Lo que peor llevan es no poder despedirla como querrían.

Los enfermos graves, que requieren de asistencia en una UCI son ya 781. La consellera de Salut, Alba Vergés, contaba esta mañana que por ahora tienen capacidad para unas mil personas. Pero si se sigue a este ritmo, en unos días no tendrán espacio. Los pacientes que ingresan en la UCI permanecen una media de tres a cuatro semanas, porque la recuperación es muy lenta. Luego requieren tres o cuatro semanas más de recuperación en planta. Para poder atender a todos lo pacientes, Salut está preparando espacios para doblar las UCIS a finales de esta semana y triplicar la semana que viene.

También preocupa el número de personal sanitario afectado: 1.524.

En Igualada, las cifras también subes. Suman 306 positivos, 140 profesionales sanitarios y 41 fallecidos.

Desde el inicio de la epidemia, se han dado de alta a 1.274 pacientes.